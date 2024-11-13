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Ярославские студенты из семей бойцов СВО получили губернаторские выплаты - РИА Новости, 13.11.2024
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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
19:14 13.11.2024
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Ярославские студенты из семей бойцов СВО получили губернаторские выплаты
Ярославские студенты из семей бойцов СВО получили губернаторские выплаты - РИА Новости, 13.11.2024
Ярославские студенты из семей бойцов СВО получили губернаторские выплаты
Студенты-первокурсники из семей участников СВО в Ярославской области получили губернаторские выплаты, сообщает правительство региона. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T19:14
2024-11-13T19:14
ярославская область
ярославская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 ноя - РИА Новости. Студенты-первокурсники из семей участников СВО в Ярославской области получили губернаторские выплаты, сообщает правительство региона. "Более 40 студентов-первокурсников из семей участников специальной военной операции уже получили единовременные выплаты в размере 30 тысяч рублей. Эта мера поддержки введена в Ярославской области по решению губернатора Михаила Евраева в прошлом году", - говорится в сообщении. Первый заместитель министра труда и социальной поддержки населения Ярославской области Алексей Шабалин рассказал, что единовременная выплата предназначена для детей военнослужащих, обучающихся на первом курсе высших учебных заведений, расположенных в регионе. "Право на данную выплату имеют дети военнослужащих и сотрудников федеральных органов, принимающих участие в специальной военной операции", - подчеркнул Шабалин. По данным областного правительства, губернаторская выплата предоставляется по заявительному принципу. Обратиться за ее начислением можно в МФЦ или в клиентскую службу Единого центра социальных выплат Ярославской области в любом муниципальном районе, отмечают в правительстве региона.
https://ria.ru/20241112/evraev-1983380517.html
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ярославская область
Ярославская область, Ярославская область

Ярославские студенты из семей бойцов СВО получили губернаторские выплаты

© РИА Новости / Виктор Чернов | Перейти в медиабанкЯрославль
Ярославль - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / Виктор Чернов
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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 ноя - РИА Новости. Студенты-первокурсники из семей участников СВО в Ярославской области получили губернаторские выплаты, сообщает правительство региона.
"Более 40 студентов-первокурсников из семей участников специальной военной операции уже получили единовременные выплаты в размере 30 тысяч рублей. Эта мера поддержки введена в Ярославской области по решению губернатора Михаила Евраева в прошлом году", - говорится в сообщении.
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Первый заместитель министра труда и социальной поддержки населения Ярославской области Алексей Шабалин рассказал, что единовременная выплата предназначена для детей военнослужащих, обучающихся на первом курсе высших учебных заведений, расположенных в регионе.
"Право на данную выплату имеют дети военнослужащих и сотрудников федеральных органов, принимающих участие в специальной военной операции", - подчеркнул Шабалин.
По данным областного правительства, губернаторская выплата предоставляется по заявительному принципу. Обратиться за ее начислением можно в МФЦ или в клиентскую службу Единого центра социальных выплат Ярославской области в любом муниципальном районе, отмечают в правительстве региона.
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