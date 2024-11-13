Рейтинг@Mail.ru
Охват выездного сервиса ВТБ вырос почти в 19 раз - РИА Новости, 13.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:26 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/vtb-1983529544.html
Охват выездного сервиса ВТБ вырос почти в 19 раз
Охват выездного сервиса ВТБ вырос почти в 19 раз - РИА Новости, 13.11.2024
Охват выездного сервиса ВТБ вырос почти в 19 раз
Охват выездного сервиса ВТБ вырос с начала года почти в 19 раз, он доступен жителям 2,8 тысячи городов и поселков России, сообщила пресс-служба кредитной... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T14:26
2024-11-13T14:26
россия
втб (банк)
омск
новосибирск
города
екатеринбург
ростов-на-дону
барнаул
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972444137_0:0:2899:1631_1920x0_80_0_0_a86a4283a55c333b98e21e1a778dddcb.jpg
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Охват выездного сервиса ВТБ вырос с начала года почти в 19 раз, он доступен жителям 2,8 тысячи городов и поселков России, сообщила пресс-служба кредитной организации. "В октябре охват выездного сервиса превысил 2800 городов и поселков, тогда как в начале года был доступен лишь в 149 населенных пунктах. Ежемесячно ВТБ получает и отрабатывает более 360 тысяч заявок на доставку, включая выдачи зарплатных карт", - говорится в сообщении. Указывается, что сервис представлен почти во всех регионах России, в том числе в Крыму и новых субъектах. Клиенты банка ежемесячно оформляют более 1 миллиона банковских продуктов через доставку, а клиентопоток мобильного сервиса с начала года вырос более чем в три раза. На встрече с выездным менеджером клиент в среднем выбирает три продукта банка. В целом доступ к выездному сервису имеют более 111 миллионов россиян. Помимо столичных регионов, он наиболее востребован в Омске, Новосибирске, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Барнауле, Краснодаре, Уфе и Нижнем Новгороде. В ближайшие два года кредитная организация планирует обеспечить "практически ковровое покрытие" данным сервисом, чтобы каждому жителю страны были доступны банковские услуги, указала пресс-служба. "Для удовлетворения спроса мы постоянно расширяем штат наших сотрудников. Сегодня в доставке заняты более 3150 человек, а к 2026 году их число кратно вырастет - до 11 тысяч", - сообщил старший вице-президент, руководитель департаментов розничных продаж и развития инструментов обслуживания ВТБ Василий Палаткин, чьи слова приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20241112/vtb-1983215671.html
https://realty.ria.ru/20241111/vtb-1983028752.html
россия
омск
новосибирск
екатеринбург
ростов-на-дону
барнаул
краснодар
уфа
нижний новгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972444137_0:0:2629:1972_1920x0_80_0_0_6b045691a314b91062fb28ff2e894a90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, втб (банк), омск, новосибирск, города, екатеринбург, ростов-на-дону, барнаул, краснодар, уфа, нижний новгород
Россия, ВТБ (банк), Омск, Новосибирск, Города, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Барнаул, Краснодар, Уфа, Нижний Новгород

Охват выездного сервиса ВТБ вырос почти в 19 раз

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска ВТБ на здании в Москве
Вывеска ВТБ на здании в Москве - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Вывеска ВТБ на здании в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Охват выездного сервиса ВТБ вырос с начала года почти в 19 раз, он доступен жителям 2,8 тысячи городов и поселков России, сообщила пресс-служба кредитной организации.
"В октябре охват выездного сервиса превысил 2800 городов и поселков, тогда как в начале года был доступен лишь в 149 населенных пунктах. Ежемесячно ВТБ получает и отрабатывает более 360 тысяч заявок на доставку, включая выдачи зарплатных карт", - говорится в сообщении.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
ВТБ выявил новую схему мошенничества на госпорталах
12 ноября, 08:14
Указывается, что сервис представлен почти во всех регионах России, в том числе в Крыму и новых субъектах. Клиенты банка ежемесячно оформляют более 1 миллиона банковских продуктов через доставку, а клиентопоток мобильного сервиса с начала года вырос более чем в три раза. На встрече с выездным менеджером клиент в среднем выбирает три продукта банка. В целом доступ к выездному сервису имеют более 111 миллионов россиян. Помимо столичных регионов, он наиболее востребован в Омске, Новосибирске, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Барнауле, Краснодаре, Уфе и Нижнем Новгороде.
В ближайшие два года кредитная организация планирует обеспечить "практически ковровое покрытие" данным сервисом, чтобы каждому жителю страны были доступны банковские услуги, указала пресс-служба.
"Для удовлетворения спроса мы постоянно расширяем штат наших сотрудников. Сегодня в доставке заняты более 3150 человек, а к 2026 году их число кратно вырастет - до 11 тысяч", - сообщил старший вице-президент, руководитель департаментов розничных продаж и развития инструментов обслуживания ВТБ Василий Палаткин, чьи слова приводятся в сообщении.
У стенда VTB на выставке XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
ВТБ возобновит проведение сделок по программе семейной ипотеки
11 ноября, 11:00
 
РоссияВТБ (банк)ОмскНовосибирскГородаЕкатеринбургРостов-на-ДонуБарнаулКраснодарУфаНижний Новгород
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала