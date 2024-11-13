Охват выездного сервиса ВТБ вырос почти в 19 раз
Вывеска ВТБ на здании в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Охват выездного сервиса ВТБ вырос с начала года почти в 19 раз, он доступен жителям 2,8 тысячи городов и поселков России, сообщила пресс-служба кредитной организации.
"В октябре охват выездного сервиса превысил 2800 городов и поселков, тогда как в начале года был доступен лишь в 149 населенных пунктах. Ежемесячно ВТБ получает и отрабатывает более 360 тысяч заявок на доставку, включая выдачи зарплатных карт", - говорится в сообщении.
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Указывается, что сервис представлен почти во всех регионах России, в том числе в Крыму и новых субъектах. Клиенты банка ежемесячно оформляют более 1 миллиона банковских продуктов через доставку, а клиентопоток мобильного сервиса с начала года вырос более чем в три раза. На встрече с выездным менеджером клиент в среднем выбирает три продукта банка. В целом доступ к выездному сервису имеют более 111 миллионов россиян. Помимо столичных регионов, он наиболее востребован в Омске, Новосибирске, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Барнауле, Краснодаре, Уфе и Нижнем Новгороде.
В ближайшие два года кредитная организация планирует обеспечить "практически ковровое покрытие" данным сервисом, чтобы каждому жителю страны были доступны банковские услуги, указала пресс-служба.
"Для удовлетворения спроса мы постоянно расширяем штат наших сотрудников. Сегодня в доставке заняты более 3150 человек, а к 2026 году их число кратно вырастет - до 11 тысяч", - сообщил старший вице-президент, руководитель департаментов розничных продаж и развития инструментов обслуживания ВТБ Василий Палаткин, чьи слова приводятся в сообщении.
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