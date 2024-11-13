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ВСУ задействовали заградотряды, чтобы остановить бегство своих военных - РИА Новости, 13.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:19 13.11.2024 (обновлено: 16:23 13.11.2024)
https://ria.ru/20241113/vsu-1983565921.html
ВСУ задействовали заградотряды, чтобы остановить бегство своих военных
ВСУ задействовали заградотряды, чтобы остановить бегство своих военных - РИА Новости, 13.11.2024
ВСУ задействовали заградотряды, чтобы остановить бегство своих военных
Часть украинских боевиков, бросивших позиции в Курской области и бежавших в сторону Сум, были пойманы украинскими заградотрядами и подразделениями нацгвардии,... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T16:19
2024-11-13T16:23
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
курская область
владимир путин
валерий герасимов
россия
сумы
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КУРСК, 13 ноя - РИА Новости. Часть украинских боевиков, бросивших позиции в Курской области и бежавших в сторону Сум, были пойманы украинскими заградотрядами и подразделениями нацгвардии, сообщили РИА Новости в пророссийском подполье."Часть оставивших свои позиции в Курской области солдат украинской теробороны были пойманы заградотрядами ВСУ и нацгвардии. Дезертиры пытались уйти в сторону Сум", - сообщил РИА Новости представитель пророссийского антифашистского подполья.Собеседник агентства отметил, что дезертирство в частях ВСУ, находящихся на территории Курской области, становится все более массовым явлением.Подпольщик ранее сообщил агентству, что за последние дни уже более 20 солдат украинской армии из подразделений теробороны бросили позиции в Курской области и бежали в сторону Сумской области.Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 30 тысяч военных.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20241113/vsu-1983563344.html
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вооруженные силы украины, курская область, владимир путин, валерий герасимов, россия, сумы
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Курская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Россия, Сумы
ВСУ задействовали заградотряды, чтобы остановить бегство своих военных

ВСУ пытались остановить бегство своих военных в Курской области заградотрядами

© AP Photo / Oleg PetrasiukУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Украинский военный . Архивное фото
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КУРСК, 13 ноя - РИА Новости. Часть украинских боевиков, бросивших позиции в Курской области и бежавших в сторону Сум, были пойманы украинскими заградотрядами и подразделениями нацгвардии, сообщили РИА Новости в пророссийском подполье.
"Часть оставивших свои позиции в Курской области солдат украинской теробороны были пойманы заградотрядами ВСУ и нацгвардии. Дезертиры пытались уйти в сторону Сум", - сообщил РИА Новости представитель пророссийского антифашистского подполья.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
Подполье рассказало о сложном положении группировки ВСУ в Курской области
Вчера, 16:09
Собеседник агентства отметил, что дезертирство в частях ВСУ, находящихся на территории Курской области, становится все более массовым явлением.
Подпольщик ранее сообщил агентству, что за последние дни уже более 20 солдат украинской армии из подразделений теробороны бросили позиции в Курской области и бежали в сторону Сумской области.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 30 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Уничтожение артиллеристами укрепрайонов ВСУ для продвижения российских войск - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныКурская областьВладимир ПутинВалерий ГерасимовРоссияСумы
 
 
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