https://ria.ru/20241113/vsu-1983558758.html

В ВСУ назвали закон о мобилизации неэффективным и несправедливым

В ВСУ назвали закон о мобилизации неэффективным и несправедливым - РИА Новости, 13.11.2024

В ВСУ назвали закон о мобилизации неэффективным и несправедливым

В ВСУ считают неэффективным и несправедливым украинский закон о мобилизации, ее осуществление настроило миллионы граждан Украины против идеи участия в боевых... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T15:55

2024-11-13T15:55

2024-11-13T15:55

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. В ВСУ считают неэффективным и несправедливым украинский закон о мобилизации, ее осуществление настроило миллионы граждан Украины против идеи участия в боевых действиях, сообщает американский портал Military.com. "Новый закон о мобилизации был принят поздно, и он не является ни эффективным, ни справедливым", - говорится в публикации портала, который ссылается на украинского солдата с позывным "Сивый". Он указал на то, что ВСУ все еще недостает людей. Слишком многие из мобилизованных намного старше 40 лет, при этом существует множество лазеек, которые позволяют молодым мужчинам избегать призыва. По словам источников издания, Украина не смогла обеспечить прозрачную и организованную мобилизацию. Неудачи украинских властей на этом направлении привели к тому, что стратегические нужды ВСУ не были удовлетворены, а миллионы жителей Украины оказались настроены против идеи участия в боевых действиях, отмечает Military.com. Представитель украинского министерства обороны Алексей Бежевец в свою очередь заявил порталу, что жители Украины в связи с конфликтом оказались "в одной лодке". "И в каком-то смысле она тонет. Ее наполняет вода", - добавил он. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20241113/mobilizatsiya-1983444268.html

https://ria.ru/20241112/ukraina-1983209188.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины