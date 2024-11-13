https://ria.ru/20241113/vsu-1983448087.html

Рогов рассказал, как в ВСУ называют жителей Запорожья

Рогов рассказал, как в ВСУ называют жителей Запорожья - РИА Новости, 13.11.2024

Рогов рассказал, как в ВСУ называют жителей Запорожья

Украинские войска унизительно относятся к жителям Запорожья, называя их "москалями" и "генетически неправильными украинцами", заявил РИА Новости председатель... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T10:22

2024-11-13T10:22

2024-11-13T10:22

специальная военная операция на украине

в мире

россия

запорожье

запорожская область

владимир рогов

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978487084_0:9:3072:1737_1920x0_80_0_0_b91967d49c47a362b3c86a1aa1d3b5fd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Украинские войска унизительно относятся к жителям Запорожья, называя их "москалями" и "генетически неправильными украинцами", заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "В оккупированном ВСУ городе Запорожье продолжает твориться беспредел и террор. В ВСУ местных жителей называют "москалями", "схидняками" ("восточники", жители восточной Украины – ред.) и "генетически неправильными украинцами", тем самым демонстрируя к ним свое пренебрежительное и унизительное отношение", - сказал Рогов. По его словам, ментально как сам город, так и местные жители для киевского режима - давно отрезанный ломоть. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20241113/spetsoperatsiya-1983425935.html

https://ria.ru/20241113/ptitsy-1983419248.html

россия

запорожье

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, запорожье, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины