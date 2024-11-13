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Рогов рассказал, как в ВСУ называют жителей Запорожья - РИА Новости, 13.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:22 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/vsu-1983448087.html
Рогов рассказал, как в ВСУ называют жителей Запорожья
Рогов рассказал, как в ВСУ называют жителей Запорожья - РИА Новости, 13.11.2024
Рогов рассказал, как в ВСУ называют жителей Запорожья
Украинские войска унизительно относятся к жителям Запорожья, называя их "москалями" и "генетически неправильными украинцами", заявил РИА Новости председатель... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T10:22
2024-11-13T10:22
специальная военная операция на украине
в мире
россия
запорожье
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Украинские войска унизительно относятся к жителям Запорожья, называя их "москалями" и "генетически неправильными украинцами", заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "В оккупированном ВСУ городе Запорожье продолжает твориться беспредел и террор. В ВСУ местных жителей называют "москалями", "схидняками" ("восточники", жители восточной Украины – ред.) и "генетически неправильными украинцами", тем самым демонстрируя к ним свое пренебрежительное и унизительное отношение", - сказал Рогов. По его словам, ментально как сам город, так и местные жители для киевского режима - давно отрезанный ломоть. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20241113/spetsoperatsiya-1983425935.html
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в мире, россия, запорожье, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Запорожье, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Рогов рассказал, как в ВСУ называют жителей Запорожья

Рогов: ВСУ унизительно относятся к жителям Запорожья, называя их москалями

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военные. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Украинские войска унизительно относятся к жителям Запорожья, называя их "москалями" и "генетически неправильными украинцами", заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"В оккупированном ВСУ городе Запорожье продолжает твориться беспредел и террор. В ВСУ местных жителей называют "москалями", "схидняками" ("восточники", жители восточной Украины – ред.) и "генетически неправильными украинцами", тем самым демонстрируя к ним свое пренебрежительное и унизительное отношение", - сказал Рогов.
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По его словам, ментально как сам город, так и местные жители для киевского режима - давно отрезанный ломоть.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЗапорожьеЗапорожская областьВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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