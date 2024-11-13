ВСУ потеряли более 450 военных в Курской области за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли более 450 военных в Курской области за сутки
Боевая стрельба по целям ВСУ . Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Подразделения ВС РФ уничтожили за минувшие сутки в приграничных районах Курской области более 450 украинских боевиков, два танка, 33 боевые бронированные машины, сообщило в среду Минобороны России.
"За сутки потери ВСУ составили более 450 военнослужащих, уничтожены два танка, три боевые машины пехоты, из них две БМП Bradley, два бронетранспортера М113 производства США, 33 боевые бронированные машины, а также пять артиллерийских орудий, в том числе одна САУ Krab польского производства, четыре миномета, зенитный ракетный комплекс Crotale французского производства и 49 автомобилей", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 32 150 военнослужащих, 202 танка, 134 боевые машины пехоты, 112 бронетранспортеров, 1146 боевых бронированных машин, 907 автомобилей, 274 артиллерийских орудия, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 12 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 62 станции РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.
"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - добавили в Минобороны РФ.