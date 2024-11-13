https://ria.ru/20241113/vstrecha-1983412718.html
Байден встретится с Трампом в Белом доме
Байден встретится с Трампом в Белом доме - РИА Новости, 13.11.2024
Байден встретится с Трампом в Белом доме
Президент США Джо Байден встретится в Белом доме с победившим на выборах Дональдом Трампом, чтобы обсудить приоритеты внутренней и внешней политики и передачу... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T00:26
2024-11-13T00:26
2024-11-13T00:26
сша
в мире
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
джо байден
барак обама
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956019632_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5587e22297eff9b196a1b590fcf5d642.jpg
ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден встретится в Белом доме с победившим на выборах Дональдом Трампом, чтобы обсудить приоритеты внутренней и внешней политики и передачу дел. Мероприятие, когда уходящий американский лидер встречается со следующим, не является требованием, но традиционно происходит, хотя Трамп в 2020 году Байдена на такую встречу не позвал. Действующий президент при этом обещает мирную и организованную передачу власти, не планирует Байден и пропускать инаугурацию Трампа, как поступил в 2021 году республиканец. Традиционно на таких встречах обсуждается состояние дел в стране и приоритеты в политике, а затем чиновники Белого дома встречаются с командой переходного периода следующей администрации. Трамп бывал на подобном мероприятии, когда победил на выборах в 2016 году. Встреча с уходящим Бараком Обамой продлилась порядка полутора часов. Гостьей мероприятия является и супруга победителя выборов, то есть будущая первая леди. Но, по данным американских СМИ, Меланья Трамп может к Джилл Байден не пойти. До визита в Белый дом Трамп планирует посетить Капитолий для встречи с однопартийцами в палате представителей, включая спикера Майка Джонсона. Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Трамп стал вторым в истории США человеком, которому удалось вернуться в Белый дом после перерыва. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис признала поражение и поздравила соперника. Агентство Ассошиэйтед Пресс прогнозирует победу республиканца с 50,5% поддержки избирателей и 312 голосами выборщиков, соперница получила 48% и 226 голосов выборщиков. По прогнозам сервиса Decision Desk, республиканцы сохранят контроль над палатой представителей, также партии предсказывается большинство мандатов в сенате. Таким образом республиканцы будут контролировать законодательную и исполнительную ветви власти по крайней мере до промежуточных выборов 2026 года. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241111/bajden-1983136353.html
https://ria.ru/20241110/bajden-1982891746.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956019632_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_c5832a20b84ea37b5633dbbbf8fcffef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире, дональд трамп, выборы президента сша — 2024, джо байден, барак обама
США, В мире, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024, Джо Байден, Барак Обама
Байден встретится с Трампом в Белом доме
Байден встретится с Трампом в Белом доме, чтобы обсудить передачу дел и политику
ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден встретится в Белом доме с победившим на выборах Дональдом Трампом, чтобы обсудить приоритеты внутренней и внешней политики и передачу дел.
Мероприятие, когда уходящий американский лидер встречается со следующим, не является требованием, но традиционно происходит, хотя Трамп в 2020 году Байдена на такую встречу не позвал. Действующий президент при этом обещает мирную и организованную передачу власти, не планирует Байден и пропускать инаугурацию Трампа, как поступил в 2021 году республиканец.
Традиционно на таких встречах обсуждается состояние дел в стране и приоритеты в политике, а затем чиновники Белого дома встречаются с командой переходного периода следующей администрации.
Трамп бывал на подобном мероприятии, когда победил на выборах в 2016 году. Встреча с уходящим Бараком Обамой
продлилась порядка полутора часов.
Гостьей мероприятия является и супруга победителя выборов, то есть будущая первая леди. Но, по данным американских СМИ, Меланья Трамп может к Джилл Байден
не пойти.
До визита в Белый дом Трамп планирует посетить Капитолий для встречи с однопартийцами в палате представителей, включая спикера Майка Джонсона
.
Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Трамп стал вторым в истории США человеком, которому удалось вернуться в Белый дом после перерыва.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис
признала поражение и поздравила соперника.
Агентство Ассошиэйтед Пресс прогнозирует победу республиканца с 50,5% поддержки избирателей и 312 голосами выборщиков, соперница получила 48% и 226 голосов выборщиков. По прогнозам сервиса Decision Desk, республиканцы сохранят контроль над палатой представителей, также партии предсказывается большинство мандатов в сенате. Таким образом республиканцы будут контролировать законодательную и исполнительную ветви власти по крайней мере до промежуточных выборов 2026 года.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.