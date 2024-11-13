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Байден встретится с Трампом в Белом доме

Байден встретится с Трампом в Белом доме - РИА Новости, 13.11.2024

Байден встретится с Трампом в Белом доме

Президент США Джо Байден встретится в Белом доме с победившим на выборах Дональдом Трампом, чтобы обсудить приоритеты внутренней и внешней политики и передачу... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T00:26

2024-11-13T00:26

2024-11-13T00:26

сша

в мире

дональд трамп

выборы президента сша — 2024

джо байден

барак обама

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ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден встретится в Белом доме с победившим на выборах Дональдом Трампом, чтобы обсудить приоритеты внутренней и внешней политики и передачу дел. Мероприятие, когда уходящий американский лидер встречается со следующим, не является требованием, но традиционно происходит, хотя Трамп в 2020 году Байдена на такую встречу не позвал. Действующий президент при этом обещает мирную и организованную передачу власти, не планирует Байден и пропускать инаугурацию Трампа, как поступил в 2021 году республиканец. Традиционно на таких встречах обсуждается состояние дел в стране и приоритеты в политике, а затем чиновники Белого дома встречаются с командой переходного периода следующей администрации. Трамп бывал на подобном мероприятии, когда победил на выборах в 2016 году. Встреча с уходящим Бараком Обамой продлилась порядка полутора часов. Гостьей мероприятия является и супруга победителя выборов, то есть будущая первая леди. Но, по данным американских СМИ, Меланья Трамп может к Джилл Байден не пойти. До визита в Белый дом Трамп планирует посетить Капитолий для встречи с однопартийцами в палате представителей, включая спикера Майка Джонсона. Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Трамп стал вторым в истории США человеком, которому удалось вернуться в Белый дом после перерыва. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис признала поражение и поздравила соперника. Агентство Ассошиэйтед Пресс прогнозирует победу республиканца с 50,5% поддержки избирателей и 312 голосами выборщиков, соперница получила 48% и 226 голосов выборщиков. По прогнозам сервиса Decision Desk, республиканцы сохранят контроль над палатой представителей, также партии предсказывается большинство мандатов в сенате. Таким образом республиканцы будут контролировать законодательную и исполнительную ветви власти по крайней мере до промежуточных выборов 2026 года. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241111/bajden-1983136353.html

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сша, в мире, дональд трамп, выборы президента сша — 2024, джо байден, барак обама