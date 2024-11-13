https://ria.ru/20241113/vlast-1983612077.html
Байден и Трамп согласились с необходимостью мирной передачи власти
Байден и Трамп согласились с необходимостью мирной передачи власти - РИА Новости, 13.11.2024
Байден и Трамп согласились с необходимостью мирной передачи власти
Президент США Джо Байден и избранный президент Дональд Трамп провели встречу в Белом доме, в ходе которой подчеркнули важность мирной передачи власти. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T19:27
2024-11-13T19:27
2024-11-13T19:40
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ВАШИНГТОН, 13 ноя – РИА Новости. Президент США Джо Байден и избранный президент Дональд Трамп провели встречу в Белом доме, в ходе которой подчеркнули важность мирной передачи власти."Политика — это сложная вещь. Часто это далеко не приятный мир, но сегодня он очень приятный, и я ценю, что процесс передачи власти проходит настолько гладко, насколько это возможно", — заявил Трамп, беседуя со своим коллегой-демократом в присутствии журналистов.Байден в ответ кратко сказал: "Пожалуйста".Встреча в Овальном кабинете стала символическим шагом, подчеркивающим важность соблюдения демократических процедур в США.
https://ria.ru/20241113/melanya-1983613996.html
https://ria.ru/20241110/bayden-1982973190.html
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в мире, дональд трамп, сша, джо байден
В мире, Дональд Трамп, США, Джо Байден
Байден и Трамп согласились с необходимостью мирной передачи власти
Байден и Трамп на встрече согласились с необходимостью мирной передачи власти
ВАШИНГТОН, 13 ноя – РИА Новости. Президент США Джо Байден и избранный президент Дональд Трамп провели встречу в Белом доме, в ходе которой подчеркнули важность мирной передачи власти.
"Политика — это сложная вещь. Часто это далеко не приятный мир, но сегодня он очень приятный, и я ценю, что процесс передачи власти проходит настолько гладко, насколько это возможно", — заявил Трамп, беседуя со своим коллегой-демократом в присутствии журналистов.
Байден в ответ кратко сказал: "Пожалуйста".
Встреча в Овальном кабинете стала символическим шагом, подчеркивающим важность соблюдения демократических процедур в США.