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В Киргизии арестовали подозреваемых в подготовке захвата власти - РИА Новости, 13.11.2024
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17:39 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/vlast-1983584892.html
В Киргизии арестовали подозреваемых в подготовке захвата власти
В Киргизии арестовали подозреваемых в подготовке захвата власти - РИА Новости, 13.11.2024
В Киргизии арестовали подозреваемых в подготовке захвата власти
Семеро подозреваемых в подготовке захвата власти в Киргизии по решению суда водворены в СИЗО до 10 января 2025 года, сообщили журналистам в среду в пресс-службе РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T17:39
2024-11-13T17:39
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БИШКЕК, 13 ноя - РИА Новости. Семеро подозреваемых в подготовке захвата власти в Киргизии по решению суда водворены в СИЗО до 10 января 2025 года, сообщили журналистам в среду в пресс-службе Верховного суда республики. "Суд постановил заключить под стражу всех задержанных сроком до 10 января 2025 года", - заявил представитель пресс-службы. Во вторник пресс-служба МВД Киргизии сообщила, что их сотрудники задержали состоящую из иностранцев и граждан республики группу лиц, подозреваемых в подготовке к насильственному захвату власти в стране. У каждого участника были распределены роли: там присутствовали организаторы, пособники, финансисты, исполнители. Задержанные под предлогом проведения национальных спортивных игр намеревались призывать к актам насилия, выдвигать антиконституционные лозунги и дестабилизировать обстановку для дальнейшего насильственного захвата власти в день проведения выборов в местные советы 17 ноября 2024 года. Всего было задержано трое иностранцев, двое из которых имели боевую подготовку и принимали участие в вооруженных конфликтах за рубежом, и четверо граждан Киргизии. При этом основным организатором в МВД назвали бывшего заместителя генпрокурора страны Кубана Адыл уулу.
https://ria.ru/20241110/moldaviya-1982973422.html
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в мире, киргизия
В мире, Киргизия
В Киргизии арестовали подозреваемых в подготовке захвата власти

В Киргизии арестовали семерых подозреваемых в подготовке захвата власти

© Sputnik / Sputnik | Перейти в медиабанкКиргизия
Киргизия - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
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БИШКЕК, 13 ноя - РИА Новости. Семеро подозреваемых в подготовке захвата власти в Киргизии по решению суда водворены в СИЗО до 10 января 2025 года, сообщили журналистам в среду в пресс-службе Верховного суда республики.
"Суд постановил заключить под стражу всех задержанных сроком до 10 января 2025 года", - заявил представитель пресс-службы.
Логотип ЦИК Молдавии - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
В Молдавии назвали выборы президента операцией по захвату власти
10 ноября, 22:22
Во вторник пресс-служба МВД Киргизии сообщила, что их сотрудники задержали состоящую из иностранцев и граждан республики группу лиц, подозреваемых в подготовке к насильственному захвату власти в стране. У каждого участника были распределены роли: там присутствовали организаторы, пособники, финансисты, исполнители. Задержанные под предлогом проведения национальных спортивных игр намеревались призывать к актам насилия, выдвигать антиконституционные лозунги и дестабилизировать обстановку для дальнейшего насильственного захвата власти в день проведения выборов в местные советы 17 ноября 2024 года.
Всего было задержано трое иностранцев, двое из которых имели боевую подготовку и принимали участие в вооруженных конфликтах за рубежом, и четверо граждан Киргизии. При этом основным организатором в МВД назвали бывшего заместителя генпрокурора страны Кубана Адыл уулу.
Флаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
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