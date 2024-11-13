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В Киргизии арестовали подозреваемых в подготовке захвата власти

В Киргизии арестовали подозреваемых в подготовке захвата власти - РИА Новости, 13.11.2024

В Киргизии арестовали подозреваемых в подготовке захвата власти

Семеро подозреваемых в подготовке захвата власти в Киргизии по решению суда водворены в СИЗО до 10 января 2025 года, сообщили журналистам в среду в пресс-службе РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T17:39

2024-11-13T17:39

2024-11-13T17:39

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БИШКЕК, 13 ноя - РИА Новости. Семеро подозреваемых в подготовке захвата власти в Киргизии по решению суда водворены в СИЗО до 10 января 2025 года, сообщили журналистам в среду в пресс-службе Верховного суда республики. "Суд постановил заключить под стражу всех задержанных сроком до 10 января 2025 года", - заявил представитель пресс-службы. Во вторник пресс-служба МВД Киргизии сообщила, что их сотрудники задержали состоящую из иностранцев и граждан республики группу лиц, подозреваемых в подготовке к насильственному захвату власти в стране. У каждого участника были распределены роли: там присутствовали организаторы, пособники, финансисты, исполнители. Задержанные под предлогом проведения национальных спортивных игр намеревались призывать к актам насилия, выдвигать антиконституционные лозунги и дестабилизировать обстановку для дальнейшего насильственного захвата власти в день проведения выборов в местные советы 17 ноября 2024 года. Всего было задержано трое иностранцев, двое из которых имели боевую подготовку и принимали участие в вооруженных конфликтах за рубежом, и четверо граждан Киргизии. При этом основным организатором в МВД назвали бывшего заместителя генпрокурора страны Кубана Адыл уулу.

https://ria.ru/20241110/moldaviya-1982973422.html

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