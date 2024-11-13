Рейтинг@Mail.ru
В чатах ВКонтакте появилась папка "Бизнес" - РИА Новости, 13.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:02 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/vkontakte-1983478913.html
В чатах ВКонтакте появилась папка "Бизнес"
В чатах ВКонтакте появилась папка "Бизнес" - РИА Новости, 13.11.2024
В чатах ВКонтакте появилась папка "Бизнес"
Пользователи ВКонтакте получили доступ ко всем уведомлениям от бизнеса в одной папке. В неё попадают уведомления от компаний, которым пользователь разрешил... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T12:02
2024-11-13T12:02
общество
вконтакте
бизнес
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572053435_0:147:2560:1587_1920x0_80_0_0_bd36cd4a55b24b14f96e92c2bf0e62c4.jpg
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Пользователи ВКонтакте получили доступ ко всем уведомлениям от бизнеса в одной папке. В неё попадают уведомления от компаний, которым пользователь разрешил присылать сообщения по номеру телефона, а также переписки с бизнес-сообществами.Новая функциональность упрощает навигацию в мессенджере, разграничивая взаимодействие с компаниями и другие чаты. С помощью бизнес-уведомлений можно узнать статус доставки товара или данные о рейсе, получить информацию о банковских транзакциях или кешбэке, оформить заявку на продление страхового полиса или подтвердить запись в салон красоты. Более 30 млн человек регулярно пользуются функцией бизнес-уведомлений ВКонтакте.Обновление доступно в приложениях ВКонтакте и VK Мессенджер на всех платформах, а также в новом интерфейсе мессенджера в веб-версии ВКонтакте.Ранее пользователи приложения ВКонтакте получили возможность сортировать чаты по папкам. Функция позволяет создать до 15 папок, которые можно распределять в удобном порядке.
https://ria.ru/20241017/vk-1978549270.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572053435_0:0:2276:1706_1920x0_80_0_0_0cc4179a7b3963553272a6e52b6f1181.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, вконтакте, бизнес
Общество, ВКонтакте, Бизнес

В чатах ВКонтакте появилась папка "Бизнес"

© Фото : ВКонтактеЛоготип ВКонтакте на экране смартфона
Логотип ВКонтакте на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© Фото : ВКонтакте
Логотип ВКонтакте на экране смартфона. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Пользователи ВКонтакте получили доступ ко всем уведомлениям от бизнеса в одной папке. В неё попадают уведомления от компаний, которым пользователь разрешил присылать сообщения по номеру телефона, а также переписки с бизнес-сообществами.
Новая функциональность упрощает навигацию в мессенджере, разграничивая взаимодействие с компаниями и другие чаты. С помощью бизнес-уведомлений можно узнать статус доставки товара или данные о рейсе, получить информацию о банковских транзакциях или кешбэке, оформить заявку на продление страхового полиса или подтвердить запись в салон красоты. Более 30 млн человек регулярно пользуются функцией бизнес-уведомлений ВКонтакте.
Обновление доступно в приложениях ВКонтакте и VK Мессенджер на всех платформах, а также в новом интерфейсе мессенджера в веб-версии ВКонтакте.
Ранее пользователи приложения ВКонтакте получили возможность сортировать чаты по папкам. Функция позволяет создать до 15 папок, которые можно распределять в удобном порядке.
Логотип компании VK - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
Пользователи рассказали, зачем заходят в ВКонтакте
17 октября, 16:26
 
ОбществоВКонтактеБизнес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала