https://ria.ru/20241113/vkontakte-1983478913.html

В чатах ВКонтакте появилась папка "Бизнес"

В чатах ВКонтакте появилась папка "Бизнес" - РИА Новости, 13.11.2024

В чатах ВКонтакте появилась папка "Бизнес"

Пользователи ВКонтакте получили доступ ко всем уведомлениям от бизнеса в одной папке. В неё попадают уведомления от компаний, которым пользователь разрешил... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T12:02

2024-11-13T12:02

2024-11-13T12:02

общество

вконтакте

бизнес

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Пользователи ВКонтакте получили доступ ко всем уведомлениям от бизнеса в одной папке. В неё попадают уведомления от компаний, которым пользователь разрешил присылать сообщения по номеру телефона, а также переписки с бизнес-сообществами.Новая функциональность упрощает навигацию в мессенджере, разграничивая взаимодействие с компаниями и другие чаты. С помощью бизнес-уведомлений можно узнать статус доставки товара или данные о рейсе, получить информацию о банковских транзакциях или кешбэке, оформить заявку на продление страхового полиса или подтвердить запись в салон красоты. Более 30 млн человек регулярно пользуются функцией бизнес-уведомлений ВКонтакте.Обновление доступно в приложениях ВКонтакте и VK Мессенджер на всех платформах, а также в новом интерфейсе мессенджера в веб-версии ВКонтакте.Ранее пользователи приложения ВКонтакте получили возможность сортировать чаты по папкам. Функция позволяет создать до 15 папок, которые можно распределять в удобном порядке.

https://ria.ru/20241017/vk-1978549270.html

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общество, вконтакте, бизнес