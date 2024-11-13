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Помощник VK "Маруся" изменит голос - РИА Новости, 13.11.2024
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08:42 13.11.2024
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Помощник VK "Маруся" изменит голос
Помощник VK "Маруся" изменит голос - РИА Новости, 13.11.2024
Помощник VK "Маруся" изменит голос
Голосовой помощник VK "Маруся" изменит звучание - в начале 2025 года пользователи услышат новый голос "Маруси", рассказал РИА Новости источник, близкий к... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T08:42
2024-11-13T08:42
технологии
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Голосовой помощник VK "Маруся" изменит звучание - в начале 2025 года пользователи услышат новый голос "Маруси", рассказал РИА Новости источник, близкий к компании, и подтвердили в VK. "Новая актриса записала уже около половины необходимых часов, и в начале 2025 года пользователи услышат новый голос Маруси", - сообщил источник. Эксперты холдинга на протяжении полугода проводили количественные и качественные исследования, они анализировали восприятие голоса и соответствие основным ценностям персонажа "Маруся". Кроме того, специалисты сравнили звучание голосового помощника VK с конкурентами. Источник уточнил, что компания планирует сохранить "доброту, позитивный настрой и теплый обволакивающий тембр", которые уже есть в текущем звучании голоса "Маруси". В VK подтвердили работу, а также то, что голос изменится в 2025 году. Сейчас Маруся говорит голосом Елены Соловьевой, которая также озвучивала Тринити из "Матрицы". VK запустила голосовой помощник в 2019 году. "Маруся" интегрирована почти во все сервисы Mail.ru Group, а также колонки "VK Капсула". Кроме них "Маруся" также встроена в колонки Xiaomi Mi Smart Speaker (русская версия) и Prestigio SmartVoice.
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технологии, mail.ru group
Технологии, Mail.Ru Group
Помощник VK "Маруся" изменит голос

Голосовой помощник VK "Маруся" изменит звучание в начале 2025 года

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛоготип компании VK
Логотип компании VK - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Голосовой помощник VK "Маруся" изменит звучание - в начале 2025 года пользователи услышат новый голос "Маруси", рассказал РИА Новости источник, близкий к компании, и подтвердили в VK.
"Новая актриса записала уже около половины необходимых часов, и в начале 2025 года пользователи услышат новый голос Маруси", - сообщил источник.
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Эксперты холдинга на протяжении полугода проводили количественные и качественные исследования, они анализировали восприятие голоса и соответствие основным ценностям персонажа "Маруся". Кроме того, специалисты сравнили звучание голосового помощника VK с конкурентами.
Источник уточнил, что компания планирует сохранить "доброту, позитивный настрой и теплый обволакивающий тембр", которые уже есть в текущем звучании голоса "Маруси".
В VK подтвердили работу, а также то, что голос изменится в 2025 году.
Сейчас Маруся говорит голосом Елены Соловьевой, которая также озвучивала Тринити из "Матрицы". VK запустила голосовой помощник в 2019 году. "Маруся" интегрирована почти во все сервисы Mail.ru Group, а также колонки "VK Капсула". Кроме них "Маруся" также встроена в колонки Xiaomi Mi Smart Speaker (русская версия) и Prestigio SmartVoice.
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