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VK опроверг информацию о закрытии проекта колонок "Капсула" - РИА Новости, 13.11.2024
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11:58 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/vk-1983472868.html
VK опроверг информацию о закрытии проекта колонок "Капсула"
VK опроверг информацию о закрытии проекта колонок "Капсула" - РИА Новости, 13.11.2024
VK опроверг информацию о закрытии проекта колонок "Капсула"
VK опроверг информацию о закрытии проекта умных колонок "Капсула" - команды, вовлеченные в реализацию проекта, работают в прежнем режиме, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T11:58
2024-11-13T11:58
технологии
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. VK опроверг информацию о закрытии проекта умных колонок "Капсула" - команды, вовлеченные в реализацию проекта, работают в прежнем режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Ранее в среду газета "Коммерсант" по ссылкой на источники сообщила, что VK намерена завершить проект умных колонок "Капсула" с голосовым ассистентом "Маруся". Издание также уточнило, что принадлежащее VK юридическое лицо ООО "ВК Умные устройства" находится в процессе реорганизации - оно будет присоединено к ООО "ВК Стор". "Информация не соответствует действительности. VK не планирует закрывать проект колонок "Капсула". Все команды, вовлеченные в реализацию проекта, работают в прежнем режиме", - сказали в пресс-службе. Там же напомнили, что в октябре компания представила новую флагманскую модель "Капсула Про". Она появится на полках магазинов до конца ноября, а сейчас пользователи могут оформить предзаказ на нее. Что касается реорганизации юрлица, которое работает над проектом умных колонок VK, близкий к компании источник сообщил агентству, что "это техническая реорганизация, чтобы оптимизировать корпоративное управление". VK запустил умные колонки "Капсула" в 2020 году. Устройства позволяют совершать онлайн-звонки и слушать музыку. Они оснащены голосовым помощником "Маруся", который может читать детские сказки, искать информацию в интернете и управлять системами умного дома.
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технологии
Технологии
VK опроверг информацию о закрытии проекта колонок "Капсула"

VK опроверг информацию о закрытии проекта умных колонок "Капсула"

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛоготип компании VK
Логотип компании VK - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. VK опроверг информацию о закрытии проекта умных колонок "Капсула" - команды, вовлеченные в реализацию проекта, работают в прежнем режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее в среду газета "Коммерсант" по ссылкой на источники сообщила, что VK намерена завершить проект умных колонок "Капсула" с голосовым ассистентом "Маруся". Издание также уточнило, что принадлежащее VK юридическое лицо ООО "ВК Умные устройства" находится в процессе реорганизации - оно будет присоединено к ООО "ВК Стор".
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"Информация не соответствует действительности. VK не планирует закрывать проект колонок "Капсула". Все команды, вовлеченные в реализацию проекта, работают в прежнем режиме", - сказали в пресс-службе.
Там же напомнили, что в октябре компания представила новую флагманскую модель "Капсула Про". Она появится на полках магазинов до конца ноября, а сейчас пользователи могут оформить предзаказ на нее.
Что касается реорганизации юрлица, которое работает над проектом умных колонок VK, близкий к компании источник сообщил агентству, что "это техническая реорганизация, чтобы оптимизировать корпоративное управление".
VK запустил умные колонки "Капсула" в 2020 году. Устройства позволяют совершать онлайн-звонки и слушать музыку. Они оснащены голосовым помощником "Маруся", который может читать детские сказки, искать информацию в интернете и управлять системами умного дома.
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