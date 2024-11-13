https://ria.ru/20241113/vk-1983472868.html

VK опроверг информацию о закрытии проекта колонок "Капсула"

VK опроверг информацию о закрытии проекта колонок "Капсула" - РИА Новости, 13.11.2024

VK опроверг информацию о закрытии проекта колонок "Капсула"

VK опроверг информацию о закрытии проекта умных колонок "Капсула" - команды, вовлеченные в реализацию проекта, работают в прежнем режиме, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T11:58

2024-11-13T11:58

2024-11-13T11:58

технологии

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. VK опроверг информацию о закрытии проекта умных колонок "Капсула" - команды, вовлеченные в реализацию проекта, работают в прежнем режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Ранее в среду газета "Коммерсант" по ссылкой на источники сообщила, что VK намерена завершить проект умных колонок "Капсула" с голосовым ассистентом "Маруся". Издание также уточнило, что принадлежащее VK юридическое лицо ООО "ВК Умные устройства" находится в процессе реорганизации - оно будет присоединено к ООО "ВК Стор". "Информация не соответствует действительности. VK не планирует закрывать проект колонок "Капсула". Все команды, вовлеченные в реализацию проекта, работают в прежнем режиме", - сказали в пресс-службе. Там же напомнили, что в октябре компания представила новую флагманскую модель "Капсула Про". Она появится на полках магазинов до конца ноября, а сейчас пользователи могут оформить предзаказ на нее. Что касается реорганизации юрлица, которое работает над проектом умных колонок VK, близкий к компании источник сообщил агентству, что "это техническая реорганизация, чтобы оптимизировать корпоративное управление". VK запустил умные колонки "Капсула" в 2020 году. Устройства позволяют совершать онлайн-звонки и слушать музыку. Они оснащены голосовым помощником "Маруся", который может читать детские сказки, искать информацию в интернете и управлять системами умного дома.

https://ria.ru/20241107/video-1982391984.html

https://ria.ru/20241004/vk-1976416109.html

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