https://ria.ru/20241113/vino-1983513387.html
Качество российского вина выросло на 12 процентов за год
Качество российского вина выросло на 12 процентов за год - РИА Новости, 13.11.2024
Качество российского вина выросло на 12 процентов за год
Качество российского вина в среднем за год увеличилось почти на 12%, из них самый большой рост - 27% - у игристого, заявил руководитель Роскачества Максим... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T13:49
2024-11-13T13:49
2024-11-13T13:49
волгоградская область
максим протасов
роскачество
экономика
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Качество российского вина в среднем за год увеличилось почти на 12%, из них самый большой рост - 27% - у игристого, заявил руководитель Роскачества Максим Протасов в рамках международного форума "Всемирный день качества в России". "В этом году 755 вин вошли в лабораторные испытания… Почти 12% рост показателей качества по всем категориях вин… Потрясающий результат, никогда такого не было", - сказал он, представляя итоги исследования "Винный гид России 2024". Качество игристых вин выросло на 27%. Кроме того, качество белых вин выросло за год выросло на 10,5%, красных - на 6,5%, крепленых - на 15%, а розовых - на 5%. Он также отметил, что более 90% исследованных вин получило оценку больше 78 баллов, чего также ещё до сих пор не было. Протасов также поделился, что в прошлом году были серьёзные опасения, бушевала эпидемия грибковой болезни, однако на качестве вина это не отразилось. В свою очередь и текущий год был непростым для виноделов: заморозки, особенно в Ростовской и Волгоградской областях, а летом была сильная жара. Однако она привела к раннему началу сезона, что способствовало низкому уровню грибкового заболевания, заключил он.
https://ria.ru/20241108/vina-1982715793.html
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волгоградская область, максим протасов, роскачество, экономика
Волгоградская область, Максим Протасов, Роскачество, Экономика
Качество российского вина выросло на 12 процентов за год
Роскачество: качество российского вина в среднем выросло на 12 процентов за год
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Качество российского вина в среднем за год увеличилось почти на 12%, из них самый большой рост - 27% - у игристого, заявил руководитель Роскачества Максим Протасов в рамках международного форума "Всемирный день качества в России".
"В этом году 755 вин вошли в лабораторные испытания… Почти 12% рост показателей качества по всем категориях вин… Потрясающий результат, никогда такого не было", - сказал он, представляя итоги исследования "Винный гид России 2024".
Качество игристых вин выросло на 27%. Кроме того, качество белых вин выросло за год выросло на 10,5%, красных - на 6,5%, крепленых - на 15%, а розовых - на 5%.
Он также отметил, что более 90% исследованных вин получило оценку больше 78 баллов, чего также ещё до сих пор не было.
Протасов также поделился, что в прошлом году были серьёзные опасения, бушевала эпидемия грибковой болезни, однако на качестве вина это не отразилось.
В свою очередь и текущий год был непростым для виноделов: заморозки, особенно в Ростовской и Волгоградской областях
, а летом была сильная жара. Однако она привела к раннему началу сезона, что способствовало низкому уровню грибкового заболевания, заключил он.