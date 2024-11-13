https://ria.ru/20241113/vino-1983513387.html

Качество российского вина выросло на 12 процентов за год

Качество российского вина выросло на 12 процентов за год - РИА Новости, 13.11.2024

Качество российского вина выросло на 12 процентов за год

Качество российского вина в среднем за год увеличилось почти на 12%, из них самый большой рост - 27% - у игристого, заявил руководитель Роскачества Максим... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T13:49

2024-11-13T13:49

2024-11-13T13:49

волгоградская область

максим протасов

роскачество

экономика

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Качество российского вина в среднем за год увеличилось почти на 12%, из них самый большой рост - 27% - у игристого, заявил руководитель Роскачества Максим Протасов в рамках международного форума "Всемирный день качества в России". "В этом году 755 вин вошли в лабораторные испытания… Почти 12% рост показателей качества по всем категориях вин… Потрясающий результат, никогда такого не было", - сказал он, представляя итоги исследования "Винный гид России 2024". Качество игристых вин выросло на 27%. Кроме того, качество белых вин выросло за год выросло на 10,5%, красных - на 6,5%, крепленых - на 15%, а розовых - на 5%. Он также отметил, что более 90% исследованных вин получило оценку больше 78 баллов, чего также ещё до сих пор не было. Протасов также поделился, что в прошлом году были серьёзные опасения, бушевала эпидемия грибковой болезни, однако на качестве вина это не отразилось. В свою очередь и текущий год был непростым для виноделов: заморозки, особенно в Ростовской и Волгоградской областях, а летом была сильная жара. Однако она привела к раннему началу сезона, что способствовало низкому уровню грибкового заболевания, заключил он.

https://ria.ru/20241108/vina-1982715793.html

https://ria.ru/20241113/briks-1983485495.html

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волгоградская область, максим протасов, роскачество, экономика