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Якутские разработчики видеоигр могут выйти на международный рынок БРИКС - РИА Новости, 13.11.2024
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Республика Саха (Якутия)
 
18:20 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/videoigry-1983595249.html
Якутские разработчики видеоигр могут выйти на международный рынок БРИКС
Якутские разработчики видеоигр могут выйти на международный рынок БРИКС - РИА Новости, 13.11.2024
Якутские разработчики видеоигр могут выйти на международный рынок БРИКС
Якутские разработчики видеоигр могут выйти на международный рынок стран БРИКС, необходимо создать для этого подходящие условия, заявил на полях цифрового форума РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T18:20
2024-11-13T18:20
республика саха (якутия)
якутск
россия
анатолий семенов
брикс
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ЯКУТСК, 13 ноя - РИА Новости. Якутские разработчики видеоигр могут выйти на международный рынок стран БРИКС, необходимо создать для этого подходящие условия, заявил на полях цифрового форума международный эксперт по видеоиграм и анимации Хишам Нуху. Разработчики игр, издатели, представители госвласти и институтов развития обсудили на сессии "Игра продолжается: развитие и поддержка видеоигровой индустрии" третьего цифрового форума ситуацию в видеоигровой индустрии. Среди спикеров - международный эксперт по видеоиграм и анимации Хишам Нуху. Разработчик выступил на сессии "Игра продолжается: развитие и поддержка видеоигровой индустрии". "Очень важно, чтобы эти люди оставались в своих родных краях и создавали продукты международного уровня. Мы не должны терять человеческий капитал. Сейчас мир страдает от того, что не хватает рабочей силы в разных отраслях. Если мы с вами начнем разбрасываться нашими разработчиками, сценаристами, постановщиками и так далее, то окажемся в ситуации, где не сможем ничего дальше создавать и опять будем привязаны к тому, что творят другие. При этом важно выходить регионам, как Якутия, на международные рынки, начиная со стран БРИКС, создавая игры у себя дома. Важно создавать эти условия дома", - отметил Хишам Нуху. По его мнению, город Якутск может стать столицей видеоигр России. "Якутия является примером для других регионов страны в плане того, как взращиваются уникальные кадры: создается бизнес, у человека не получается, но созданная в республике экосистема не бросает его на произвол судьбы, а помогает расти дальше. Это очень импонирует, так как люди - самая большая ценность индустрии", – сказал эксперт. Зампред правительства республики Анатолий Семенов рассказал о том, что в Якутии работает большое количество коллективов, создающих видеоигры. "Им нужна системная финансовая поддержка на разработку игр, но без издательства данных проектов мы не сможем развить индустрию страны. Нужен глобальный отечественный издатель, способный отстоять наши интеллектуальные креативные труды и творчество", - добавил он. Ранее сообщалось о том, что рекордное число участников собрал третий федеральный форум "Цифровой алмаз" в Якутии, на мероприятие прибыли более 2,6 тысячи экспертов в сфере IT-технологий.
https://ria.ru/20241113/jakutija-1983589225.html
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якутск, россия, анатолий семенов, брикс
Республика Саха (Якутия), Якутск, Россия, Анатолий Семенов, БРИКС

Якутские разработчики видеоигр могут выйти на международный рынок БРИКС

© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовМолодежь играет в компьютерные игры
Молодежь играет в компьютерные игры - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Молодежь играет в компьютерные игры. Архивное фото
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ЯКУТСК, 13 ноя - РИА Новости. Якутские разработчики видеоигр могут выйти на международный рынок стран БРИКС, необходимо создать для этого подходящие условия, заявил на полях цифрового форума международный эксперт по видеоиграм и анимации Хишам Нуху.
Разработчики игр, издатели, представители госвласти и институтов развития обсудили на сессии "Игра продолжается: развитие и поддержка видеоигровой индустрии" третьего цифрового форума ситуацию в видеоигровой индустрии.
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Среди спикеров - международный эксперт по видеоиграм и анимации Хишам Нуху. Разработчик выступил на сессии "Игра продолжается: развитие и поддержка видеоигровой индустрии".
"Очень важно, чтобы эти люди оставались в своих родных краях и создавали продукты международного уровня. Мы не должны терять человеческий капитал. Сейчас мир страдает от того, что не хватает рабочей силы в разных отраслях. Если мы с вами начнем разбрасываться нашими разработчиками, сценаристами, постановщиками и так далее, то окажемся в ситуации, где не сможем ничего дальше создавать и опять будем привязаны к тому, что творят другие. При этом важно выходить регионам, как Якутия, на международные рынки, начиная со стран БРИКС, создавая игры у себя дома. Важно создавать эти условия дома", - отметил Хишам Нуху.
По его мнению, город Якутск может стать столицей видеоигр России. "Якутия является примером для других регионов страны в плане того, как взращиваются уникальные кадры: создается бизнес, у человека не получается, но созданная в республике экосистема не бросает его на произвол судьбы, а помогает расти дальше. Это очень импонирует, так как люди - самая большая ценность индустрии", – сказал эксперт.
Зампред правительства республики Анатолий Семенов рассказал о том, что в Якутии работает большое количество коллективов, создающих видеоигры. "Им нужна системная финансовая поддержка на разработку игр, но без издательства данных проектов мы не сможем развить индустрию страны. Нужен глобальный отечественный издатель, способный отстоять наши интеллектуальные креативные труды и творчество", - добавил он.
Ранее сообщалось о том, что рекордное число участников собрал третий федеральный форум "Цифровой алмаз" в Якутии, на мероприятие прибыли более 2,6 тысячи экспертов в сфере IT-технологий.
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