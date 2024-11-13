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Предложенный Трампом кандидат на пост министра обороны шокировал Вашингтон - РИА Новости, 13.11.2024
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11:23 13.11.2024 (обновлено: 11:49 13.11.2024)
https://ria.ru/20241113/vashington-1983459171.html
Предложенный Трампом кандидат на пост министра обороны шокировал Вашингтон
Предложенный Трампом кандидат на пост министра обороны шокировал Вашингтон - РИА Новости, 13.11.2024
Предложенный Трампом кандидат на пост министра обороны шокировал Вашингтон
Решение победившего на выборах президента США Дональда Трампа выдвинуть на пост министра обороны телеведущего Пита Хегсета вызвало шок в Вашингтоне, сообщило... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T11:23
2024-11-13T11:49
в мире
сша
вашингтон (штат)
принстон
дональд трамп
адам смит
камала харрис
министерство обороны сша
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Решение победившего на выборах президента США Дональда Трампа выдвинуть на пост министра обороны телеведущего Пита Хегсета вызвало шок в Вашингтоне, сообщило издание Politico. "Неожиданная номинация избранным президентом Дональдом Трампом &lt;...&gt; консервативного обозревателя и телеведущего на пост главы Пентагона шокировала Вашингтон, где ожидали, что кандидатом станет опытный законодатель или кто-то с опытом в оборонной политике", — указано в материале. По данным Politico, предложение Трампа "застало врасплох" многих чиновников. "(Трамп. — Прим. ред.) ценит превыше всего верность. &lt;...&gt; Похоже, одним из главных критериев становится то, насколько хорошо люди защищали Дональда Трампа на телевидении?" — прокомментировал ситуацию бывший заместитель министра обороны США по политике, чиновник Пентагона Эрик Эдельман. "Кто, черт возьми, этот парень?" — сказал про Хегсета неназванный лоббист в сфере оборонной промышленности, добавив, что в отрасли надеялись, что новым главой Пентагона станет человек "с действительно обширным опытом в обороне". Конгрессмен и член Демократической партии США Адам Смит отметил, что "еще 20 минут назад не знал", кто такой Хегсет, и усомнился в том, что у него хватит опыта справиться с "бюрократией в Пентагоне". Смит также выразил обеспокоенность по поводу того, что у Хегсета "нет взаимодействия" с зарубежными партнерами. Номинированный на пост главы Пентагона Хегсет окончил университеты Гарвард и Принстон. Он служил в Армии США, в том числе в тюрьме Гуантанамо, в Ираке и Афганистане, а также работал ведущим на прореспубликанском телеканале Fox News. При этом он также был одним из руководителей группы по продвижению и защите интересов американских ветеранов Concerned Veterans for America. Хегсет известен в сети своими неоднозначными высказываниями. Например, в эфире Fox News он признался, что не мыл руки десять лет, так как не верит в существование микробов, потому что их нельзя увидеть. Трамп, уже занимавший пост президента США в 2017-2021 годах, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в Штатах, которому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден созвонился с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241110/tramp-1982889902.html
https://ria.ru/20241109/administratsiya-1982870175.html
https://ria.ru/20241107/tramp-1982435410.html
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в мире, сша, вашингтон (штат), принстон, дональд трамп, адам смит, камала харрис, министерство обороны сша, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Вашингтон (штат), Принстон, Дональд Трамп, Адам Смит, Камала Харрис, Министерство обороны США, Выборы президента США — 2024
Предложенный Трампом кандидат на пост министра обороны шокировал Вашингтон

Выдвижение Трампом телеведущего на пост главы Пентагона шокировало Вашингтон

© Getty Images / John LamparskiПит Хегсет
Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© Getty Images / John Lamparski
Пит Хегсет. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Решение победившего на выборах президента США Дональда Трампа выдвинуть на пост министра обороны телеведущего Пита Хегсета вызвало шок в Вашингтоне, сообщило издание Politico.
"Неожиданная номинация избранным президентом Дональдом Трампом <...> консервативного обозревателя и телеведущего на пост главы Пентагона шокировала Вашингтон, где ожидали, что кандидатом станет опытный законодатель или кто-то с опытом в оборонной политике", — указано в материале.
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По данным Politico, предложение Трампа "застало врасплох" многих чиновников.
"(Трамп. — Прим. ред.) ценит превыше всего верность. <...> Похоже, одним из главных критериев становится то, насколько хорошо люди защищали Дональда Трампа на телевидении?" — прокомментировал ситуацию бывший заместитель министра обороны США по политике, чиновник Пентагона Эрик Эдельман.
"Кто, черт возьми, этот парень?" — сказал про Хегсета неназванный лоббист в сфере оборонной промышленности, добавив, что в отрасли надеялись, что новым главой Пентагона станет человек "с действительно обширным опытом в обороне".
Конгрессмен и член Демократической партии США Адам Смит отметил, что "еще 20 минут назад не знал", кто такой Хегсет, и усомнился в том, что у него хватит опыта справиться с "бюрократией в Пентагоне". Смит также выразил обеспокоенность по поводу того, что у Хегсета "нет взаимодействия" с зарубежными партнерами.
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СМИ раскрыли возможный состав будущей администрации Трампа
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Номинированный на пост главы Пентагона Хегсет окончил университеты Гарвард и Принстон. Он служил в Армии США, в том числе в тюрьме Гуантанамо, в Ираке и Афганистане, а также работал ведущим на прореспубликанском телеканале Fox News. При этом он также был одним из руководителей группы по продвижению и защите интересов американских ветеранов Concerned Veterans for America. Хегсет известен в сети своими неоднозначными высказываниями. Например, в эфире Fox News он признался, что не мыл руки десять лет, так как не верит в существование микробов, потому что их нельзя увидеть.
Трамп, уже занимавший пост президента США в 2017-2021 годах, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в Штатах, которому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден созвонился с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
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