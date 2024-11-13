https://ria.ru/20241113/valensiya-1983625726.html

В Валенсии объявили максимальный уровень погодной опасности

В Валенсии объявили максимальный уровень погодной опасности - РИА Новости, 13.11.2024

В Валенсии объявили максимальный уровень погодной опасности

Государственное метеорологическое агентство Испании (AEMET) вновь объявило максимальный уровень погодной опасности в провинции Валенсия, уже серьезно... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T21:38

2024-11-13T21:38

2024-11-13T21:38

в мире

валенсия (область)

андалусия

испания

наводнения в испании

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МАДРИД, 13 ноя - РИА Новости. Государственное метеорологическое агентство Испании (AEMET) вновь объявило максимальный уровень погодной опасности в провинции Валенсия, уже серьезно пострадавшей от сильных наводнений нынешней осенью. "Красный уровень опасности в провинции Валенсия (литоральные зоны). За четыре-пять часов может накопиться более 180 литров на квадратный метр. Опасность чрезвычайна. Избегайте путешествий. Могут произойти разливы рек и наводнения", - говорится в сообщении агентства в социальной сети X. Ранее сообщалось, что красный уровень опасности из-за дождей был объявлен в Андалусии и Каталонии. Так, на фоне ухудшения погодных условий власти страны эвакуировали почти 3 тысячи человек, проживающих в прибрежных зонах провинции Малага. Из них 30 человек находятся в убежищах, а остальные - в домах родных и близких. Кроме того, в ряде населенных пунктов Валенсии и Андалусии были отменены занятия. Сильные ливни прошли в разных регионах Испании 29 октября. Особенно сильно пострадали южные и восточные районы страны, где уровень погодной опасности был повышен до максимального. Число погибших в результате наводнений превысило 220 человек. Катаклизмы нанесли серьезный урон дорожной инфраструктуре Валенсии, наиболее пострадавшего региона на востоке Испании.

https://ria.ru/20241109/valensiya-1982870735.html

https://ria.ru/20241102/ispaniya-1981554422.html

валенсия (область)

андалусия

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в мире, валенсия (область), андалусия, испания, наводнения в испании