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В Валенсии объявили максимальный уровень погодной опасности - РИА Новости, 13.11.2024
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21:38 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/valensiya-1983625726.html
В Валенсии объявили максимальный уровень погодной опасности
В Валенсии объявили максимальный уровень погодной опасности - РИА Новости, 13.11.2024
В Валенсии объявили максимальный уровень погодной опасности
Государственное метеорологическое агентство Испании (AEMET) вновь объявило максимальный уровень погодной опасности в провинции Валенсия, уже серьезно... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T21:38
2024-11-13T21:38
в мире
валенсия (область)
андалусия
испания
наводнения в испании
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МАДРИД, 13 ноя - РИА Новости. Государственное метеорологическое агентство Испании (AEMET) вновь объявило максимальный уровень погодной опасности в провинции Валенсия, уже серьезно пострадавшей от сильных наводнений нынешней осенью. "Красный уровень опасности в провинции Валенсия (литоральные зоны). За четыре-пять часов может накопиться более 180 литров на квадратный метр. Опасность чрезвычайна. Избегайте путешествий. Могут произойти разливы рек и наводнения", - говорится в сообщении агентства в социальной сети X. Ранее сообщалось, что красный уровень опасности из-за дождей был объявлен в Андалусии и Каталонии. Так, на фоне ухудшения погодных условий власти страны эвакуировали почти 3 тысячи человек, проживающих в прибрежных зонах провинции Малага. Из них 30 человек находятся в убежищах, а остальные - в домах родных и близких. Кроме того, в ряде населенных пунктов Валенсии и Андалусии были отменены занятия. Сильные ливни прошли в разных регионах Испании 29 октября. Особенно сильно пострадали южные и восточные районы страны, где уровень погодной опасности был повышен до максимального. Число погибших в результате наводнений превысило 220 человек. Катаклизмы нанесли серьезный урон дорожной инфраструктуре Валенсии, наиболее пострадавшего региона на востоке Испании.
https://ria.ru/20241109/valensiya-1982870735.html
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в мире, валенсия (область), андалусия, испания, наводнения в испании
В мире, Валенсия (область), Андалусия, Испания, Наводнения в Испании
В Валенсии объявили максимальный уровень погодной опасности

В испанской провинции Валенсия объявили максимальный уровень погодной опасности

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкВаленсия, Испания
Валенсия, Испания - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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Валенсия, Испания. Архивное фото
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МАДРИД, 13 ноя - РИА Новости. Государственное метеорологическое агентство Испании (AEMET) вновь объявило максимальный уровень погодной опасности в провинции Валенсия, уже серьезно пострадавшей от сильных наводнений нынешней осенью.
"Красный уровень опасности в провинции Валенсия (литоральные зоны). За четыре-пять часов может накопиться более 180 литров на квадратный метр. Опасность чрезвычайна. Избегайте путешествий. Могут произойти разливы рек и наводнения", - говорится в сообщении агентства в социальной сети X.
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Ранее сообщалось, что красный уровень опасности из-за дождей был объявлен в Андалусии и Каталонии. Так, на фоне ухудшения погодных условий власти страны эвакуировали почти 3 тысячи человек, проживающих в прибрежных зонах провинции Малага. Из них 30 человек находятся в убежищах, а остальные - в домах родных и близких. Кроме того, в ряде населенных пунктов Валенсии и Андалусии были отменены занятия.
Сильные ливни прошли в разных регионах Испании 29 октября. Особенно сильно пострадали южные и восточные районы страны, где уровень погодной опасности был повышен до максимального. Число погибших в результате наводнений превысило 220 человек. Катаклизмы нанесли серьезный урон дорожной инфраструктуре Валенсии, наиболее пострадавшего региона на востоке Испании.
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