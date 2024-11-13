https://ria.ru/20241113/ural-1983464498.html

На Урале из-за ошибки электрика умер подросток

На Урале из-за ошибки электрика умер подросток - РИА Новости, 13.11.2024

На Урале из-за ошибки электрика умер подросток

Екатеринбургского электрика, из-за ошибки которого от удара током погиб 16-летний подросток, ограничили в свободе на 2,5 года, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T11:38

2024-11-13T11:38

2024-11-13T11:38

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968564023_0:295:3072:2023_1920x0_80_0_0_30585b0843d8f1e0925aa772f51bf0fb.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 ноя – РИА Новости. Екатеринбургского электрика, из-за ошибки которого от удара током погиб 16-летний подросток, ограничили в свободе на 2,5 года, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ. По данным следствия, в июле 2023 года электрик, которого нанял руководитель одной из коммерческих организаций, подключал автомат по продаже воды (водомат), но сделал это с нарушением правил. По данным прокуратуры региона, он установил аппарат без устройства защитного заземления. Вечером того же дня вблизи водомата дети играли в футбол, один из них пошел доставать закатившийся мяч и дотронулся до металлических конструкций, находящихся под напряжением. 16-летний подросток погиб на месте, второй 15-летний юноша получил травму и был доставлен в больницу. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. "Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 2,5 лет ограничения свободы с лишением права заниматься определенной профессиональной деятельностью на тот же срок", – следует из сообщения СК. Суд приговорил фигуранта на точно такой же срок, что и просил для него гособвинитель на прениях. Кроме того, обвиняемый должен будет выплатить родственникам погибшего ребенка 3 миллиона рублей компенсации морального вреда и расходов на погребение, подчеркнули в прокуратуре.

https://ria.ru/20241029/angarsk-1980661038.html

https://ria.ru/20241112/pozhar-1983221805.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)