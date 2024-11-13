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На Урале из-за ошибки электрика умер подросток
На Урале из-за ошибки электрика умер подросток - РИА Новости, 13.11.2024
На Урале из-за ошибки электрика умер подросток
Екатеринбургского электрика, из-за ошибки которого от удара током погиб 16-летний подросток, ограничили в свободе на 2,5 года, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T11:38
2024-11-13T11:38
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 ноя – РИА Новости. Екатеринбургского электрика, из-за ошибки которого от удара током погиб 16-летний подросток, ограничили в свободе на 2,5 года, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ. По данным следствия, в июле 2023 года электрик, которого нанял руководитель одной из коммерческих организаций, подключал автомат по продаже воды (водомат), но сделал это с нарушением правил. По данным прокуратуры региона, он установил аппарат без устройства защитного заземления. Вечером того же дня вблизи водомата дети играли в футбол, один из них пошел доставать закатившийся мяч и дотронулся до металлических конструкций, находящихся под напряжением. 16-летний подросток погиб на месте, второй 15-летний юноша получил травму и был доставлен в больницу. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. "Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 2,5 лет ограничения свободы с лишением права заниматься определенной профессиональной деятельностью на тот же срок", – следует из сообщения СК. Суд приговорил фигуранта на точно такой же срок, что и просил для него гособвинитель на прениях. Кроме того, обвиняемый должен будет выплатить родственникам погибшего ребенка 3 миллиона рублей компенсации морального вреда и расходов на погребение, подчеркнули в прокуратуре.
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
На Урале из-за ошибки электрика умер подросток
На Урале электрику, из-за ошибки которого погиб подросток, ограничили свободу
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 ноя – РИА Новости.
Екатеринбургского электрика, из-за ошибки которого от удара током погиб 16-летний подросток, ограничили в свободе на 2,5 года, сообщает
пресс-служба регионального управления СК РФ.
По данным следствия, в июле 2023 года электрик, которого нанял руководитель одной из коммерческих организаций, подключал автомат по продаже воды (водомат), но сделал это с нарушением правил. По данным прокуратуры региона, он установил аппарат без устройства защитного заземления. Вечером того же дня вблизи водомата дети играли в футбол, один из них пошел доставать закатившийся мяч и дотронулся до металлических конструкций, находящихся под напряжением. 16-летний подросток погиб на месте, второй 15-летний юноша получил травму и был доставлен в больницу. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.
"Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 2,5 лет ограничения свободы с лишением права заниматься определенной профессиональной деятельностью на тот же срок", – следует из сообщения СК.
Суд приговорил фигуранта на точно такой же срок, что и просил для него гособвинитель на прениях. Кроме того, обвиняемый должен будет выплатить родственникам погибшего ребенка 3 миллиона рублей компенсации морального вреда и расходов на погребение, подчеркнули в прокуратуре.