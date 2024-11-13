https://ria.ru/20241113/ukraina-1983627200.html

"Это шантаж": на Украине ужаснулись из-за планов Зеленского

"Это шантаж": на Украине ужаснулись из-за планов Зеленского - РИА Новости, 13.11.2024

"Это шантаж": на Украине ужаснулись из-за планов Зеленского

Владимира Зеленского создать на Украине ядерную бомбу представляет угрозу для всего мира, заявила украинская журналистка Диана Панченко на своей странице в... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T21:56

2024-11-13T21:56

2024-11-13T21:56

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Намерение Владимира Зеленского создать на Украине ядерную бомбу представляет угрозу для всего мира, заявила украинская журналистка Диана Панченко на своей странице в соцсети X."Это шантаж! Он хочет, чтобы конфликт продолжался! Хочет продолжать красть деньги Запада!" — возмутилась она.Ранее британская газета The Times со ссылкой на доклад, подготовленный украинскими исследователями для министерства обороны, сообщила, что Украина может разработать ядерную бомбу в течение нескольких месяцев в случае, если США сократят военную помощь Киеву. Отмечается, что бомба может быть создана из плутония, полученного из отработанных топливных стержней ядерных реакторов. По данным газеты, похожая технология применялась для создания атомной бомбы Fat Man ("Толстяк"), которая была сброшена на Нагасаки в 1945 году. Согласно изданию, в докладе также излагается правовая основа для возможного выхода Украины из Договора о нераспространении ядерного оружия.Ранее Киев призывал Запад к скорейшему приглашению Украины в НАТО, в противном случае угрожая созданием "ядерного оружия". Газета Bild со ссылкой на украинского чиновника сообщала, что Украина якобы может сконструировать такое оружие в течение нескольких недель.Как заявлял Владимир Путин, создать ядерное оружие в современном мире несложно, но пока неясно, способна ли на это Украина. Он также назвал очередной провокацией сообщения о том, что у этой страны может появиться такое оружие. По его словам, любой шаг в этом направлении со стороны Украины будет встречать соответствующую реакцию и Россия не допустит создания ядерного оружия Киевом ни при каких обстоятельствах. Кроме того, Москва, заверил Путин, отследит, если кто-то из западных стран захочет передать Украине такое оружие.

https://ria.ru/20241113/zelenskiy-1983624203.html

https://ria.ru/20241113/ukraina-1983579086.html

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