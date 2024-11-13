https://ria.ru/20241113/ukraina-1983589700.html
На Украине отказались от идеи экономического бронирования от мобилизации
На Украине отказались от идеи экономического бронирования от мобилизации - РИА Новости, 13.11.2024
На Украине отказались от идеи экономического бронирования от мобилизации
Депутат Верховной рады Богдан Кицак заявил в комментарии украинскому изданию Новости.LIVE, что на Украине отказались от идеи "экономического бронирования" от... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T17:53
2024-11-13T17:53
2024-11-13T17:54
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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Депутат Верховной рады Богдан Кицак заявил в комментарии украинскому изданию Новости.LIVE, что на Украине отказались от идеи "экономического бронирования" от мобилизации из-за негативной реакции общества. "Данный инструмент (экономическое бронирование - ред.) вызывает огромный негатив в украинском обществе. Чтобы не создавать дополнительное напряжение, потому что есть много других тем, которые вызывают социальное возмущение, было принято решение не вводить (экономическое бронирование – ред.), поэтому эта тема и исчезла из информационного пространства обществе", - сказал Кицак. В Верховной раде в мае сообщили, что парламент рассматривает предложение по "экономическому бронированию", предусматривающее возможность освобождать от мобилизации сотрудников при уплате за них по 20 тысяч гривен (почти 508 долларов) в месяц. Глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявлял, что на Украине рассматривают две модели экономического бронирования от мобилизации – при уплате 35 тысяч гривен (более 890 долларов) налогов с зарплаты военнообязанного и ежемесячном отчислении 20 тысяч гривен (почти 509 долларов) за каждого забронированного сотрудника. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20241112/ukraina-1983209188.html
https://ria.ru/20241105/mobilizatsiya-1981960632.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, давид арахамия, верховная рада украины
В мире, Украина, Давид Арахамия, Верховная Рада Украины
На Украине отказались от идеи экономического бронирования от мобилизации
Депутат Рады: экономическое бронирование от мобилизации вызывает негатив
МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости.
Депутат Верховной рады Богдан Кицак заявил в комментарии украинскому изданию Новости.LIVE
, что на Украине отказались от идеи "экономического бронирования" от мобилизации из-за негативной реакции общества.
"Данный инструмент (экономическое бронирование - ред.) вызывает огромный негатив в украинском обществе. Чтобы не создавать дополнительное напряжение, потому что есть много других тем, которые вызывают социальное возмущение, было принято решение не вводить (экономическое бронирование – ред.), поэтому эта тема и исчезла из информационного пространства обществе", - сказал Кицак.
В Верховной раде в мае сообщили, что парламент рассматривает предложение по "экономическому бронированию", предусматривающее возможность освобождать от мобилизации сотрудников при уплате за них по 20 тысяч гривен (почти 508 долларов) в месяц. Глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявлял, что на Украине рассматривают две модели экономического бронирования от мобилизации – при уплате 35 тысяч гривен (более 890 долларов) налогов с зарплаты военнообязанного и ежемесячном отчислении 20 тысяч гривен (почти 509 долларов) за каждого забронированного сотрудника.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.