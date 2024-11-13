"Истекают кровью": в США объяснили, почему рушится план Зеленского
Генерал США в отставке Киммит: планы Зеленского не имеют шансов на успех
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office via APПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office via AP
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Военные планы Зеленского нереалистичны и не имеют шансов на успех, заявил бригадный генерал в отставке Марк Киммит в интервью The Wall Street Journal.
"Его военные цели — вытеснение русских, восстановление суверенитета на востоке Украины и в Крыму — на мой взгляд, невозможны, нереальны", — констатировал он.
В Финляндии резко высказались о Зеленском
Вчера, 16:16
По словам эксперта, российские войска продолжают идти вперед, а у Украины этой зимой мало шансов продвинуться: ВСУ уступают россиянам по численности и уровню вооружений.
"Они истекают кровью", — отметил Киммит.
"На мой взгляд, перед Зеленским остро стоит также кадровый вопрос, не только в плане численности, но и в плане поддержки конфликта среди военных", — заключил военный.
Зеленский в октябре представил в Раде так называемый "план победы" Украины. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров".
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским "план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот "план" только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Москвой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что настоящим мирным планом для киевских властей будет осознание бесперспективности политики, которую они проводят.