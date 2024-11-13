https://ria.ru/20241113/ukraina-1983570641.html

В Полтаве заявили, что сотрудники ТЦК не годятся для создания боевых бригад

В Полтаве заявили, что сотрудники ТЦК не годятся для создания боевых бригад - РИА Новости, 13.11.2024

В Полтаве заявили, что сотрудники ТЦК не годятся для создания боевых бригад

Представитель Полтавского областного военкомата Роман Истомин заявил, что сотрудники украинских военкоматов годятся лишь для строительных, а не боевых бригад... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T16:38

2024-11-13T16:38

2024-11-13T16:56

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МОСКВА, 13 ноя – РАИ Новости. Представитель Полтавского областного военкомата Роман Истомин заявил, что сотрудники украинских военкоматов годятся лишь для строительных, а не боевых бригад. Его слова приводит украинское издание "Страна.ua".Депутат Верховной рады Юлия Яцык во вторник заявила, что временная следственная комиссия украинского парламента предложила расформировать военкоматы на Украине и сформировать из сотрудников–военнослужащих более 10 бригад ВСУ. "Из работников ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.) создать (боевые - ред.) бригады невозможно. Из них возможно создать только строительные бригады, условно говоря. В ТЦК есть работники и военнослужащие. Из работников ни одной бригады создать не могут. По военнослужащим распоряжение на расформирование не поступало", - приводит слова Истомина издание. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. В октябре ВСУ пригрозили гражданам уголовной ответственностью за публикацию критики в адрес украинских войск и процесса мобилизации. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывает всем военнообязанным обновить свои данные в военкоматах. Для этого нужно прийти лично или зарегистрироваться в электронном кабинете призывника. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее: датой "вручения" будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны.

https://ria.ru/20241111/ttsk-1981931650.html

https://ria.ru/20240802/ukraina-1963744640.html

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Дарья Буймова

в мире, украина, москва, вооруженные силы украины, верховная рада украины, страна.ua, полтава