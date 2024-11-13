https://ria.ru/20241113/ukraina-1983570641.html
В Полтаве заявили, что сотрудники ТЦК не годятся для создания боевых бригад
В Полтаве заявили, что сотрудники ТЦК не годятся для создания боевых бригад - РИА Новости, 13.11.2024
В Полтаве заявили, что сотрудники ТЦК не годятся для создания боевых бригад
Представитель Полтавского областного военкомата Роман Истомин заявил, что сотрудники украинских военкоматов годятся лишь для строительных, а не боевых бригад... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T16:38
2024-11-13T16:38
2024-11-13T16:56
в мире
украина
москва
вооруженные силы украины
верховная рада украины
страна.ua
полтава
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/14/1973865264_0:121:657:491_1920x0_80_0_0_fe00908564cf7f1066d38633b44e2d74.jpg
МОСКВА, 13 ноя – РАИ Новости. Представитель Полтавского областного военкомата Роман Истомин заявил, что сотрудники украинских военкоматов годятся лишь для строительных, а не боевых бригад. Его слова приводит украинское издание "Страна.ua".Депутат Верховной рады Юлия Яцык во вторник заявила, что временная следственная комиссия украинского парламента предложила расформировать военкоматы на Украине и сформировать из сотрудников–военнослужащих более 10 бригад ВСУ. "Из работников ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.) создать (боевые - ред.) бригады невозможно. Из них возможно создать только строительные бригады, условно говоря. В ТЦК есть работники и военнослужащие. Из работников ни одной бригады создать не могут. По военнослужащим распоряжение на расформирование не поступало", - приводит слова Истомина издание. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. В октябре ВСУ пригрозили гражданам уголовной ответственностью за публикацию критики в адрес украинских войск и процесса мобилизации. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывает всем военнообязанным обновить свои данные в военкоматах. Для этого нужно прийти лично или зарегистрироваться в электронном кабинете призывника. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее: датой "вручения" будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
https://ria.ru/20241111/ttsk-1981931650.html
https://ria.ru/20240802/ukraina-1963744640.html
украина
москва
полтава
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/14/1973865264_0:60:657:553_1920x0_80_0_0_d6d1879aecb44a1b6f8d6e8647c17a48.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, москва, вооруженные силы украины, верховная рада украины, страна.ua, полтава
В мире, Украина, Москва, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Страна.ua, Полтава
В Полтаве заявили, что сотрудники ТЦК не годятся для создания боевых бригад
Полтавский военкомат: сотрудники ТЦК годятся лишь для строительных бригад
МОСКВА, 13 ноя – РАИ Новости.
Представитель Полтавского областного военкомата Роман Истомин заявил, что сотрудники украинских военкоматов годятся лишь для строительных, а не боевых бригад. Его слова приводит украинское издание "Страна.ua"
.
Депутат Верховной рады
Юлия Яцык во вторник заявила, что временная следственная комиссия украинского парламента предложила расформировать военкоматы на Украине
и сформировать из сотрудников–военнослужащих более 10 бригад ВСУ
.
"Из работников ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.) создать (боевые - ред.) бригады невозможно. Из них возможно создать только строительные бригады, условно говоря. В ТЦК есть работники и военнослужащие. Из работников ни одной бригады создать не могут. По военнослужащим распоряжение на расформирование не поступало", - приводит слова Истомина издание.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. В октябре ВСУ пригрозили гражданам уголовной ответственностью за публикацию критики в адрес украинских войск и процесса мобилизации.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывает всем военнообязанным обновить свои данные в военкоматах. Для этого нужно прийти лично или зарегистрироваться в электронном кабинете призывника. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее: датой "вручения" будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны.