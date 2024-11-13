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Украина намерена обучать чиновников в Британии - РИА Новости, 13.11.2024
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13:15 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/ukraina-1983506321.html
Украина намерена обучать чиновников в Британии
Украина намерена обучать чиновников в Британии - РИА Новости, 13.11.2024
Украина намерена обучать чиновников в Британии
Украина хочет ежегодно отправлять в Великобританию до 7 тысяч своих студентов, которые впоследствии будут занимать должности на госслужбе, сообщило украинское... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T13:15
2024-11-13T13:15
в мире
украина
великобритания
лондон
валерий залужный
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Украина хочет ежегодно отправлять в Великобританию до 7 тысяч своих студентов, которые впоследствии будут занимать должности на госслужбе, сообщило украинское агентство УНИАН со ссылкой на посла страны в Лондоне Валерия Залужного. "Украина и Великобритания ведут переговоры насчет обучения "абсолютно новых" чиновников… Речь идет об обучении 5-7 тысячах украинских студентов ежегодно, которые в дальнейшем смогут занимать должности в госслужбе Украины. Залужный отметил, что такой проект позволит в течение 20 лет обновить госслужащих в Украине на тех, кто имеет абсолютно другое отношение к выполнению законов и к бизнесу", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.
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в мире, украина, великобритания, лондон, валерий залужный
В мире, Украина, Великобритания, Лондон, Валерий Залужный
Украина намерена обучать чиновников в Британии

УНИАН: Украина намерена ежегодно обучать в Британии до семи тысяч чиновников

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Украина хочет ежегодно отправлять в Великобританию до 7 тысяч своих студентов, которые впоследствии будут занимать должности на госслужбе, сообщило украинское агентство УНИАН со ссылкой на посла страны в Лондоне Валерия Залужного.
"Украина и Великобритания ведут переговоры насчет обучения "абсолютно новых" чиновников… Речь идет об обучении 5-7 тысячах украинских студентов ежегодно, которые в дальнейшем смогут занимать должности в госслужбе Украины. Залужный отметил, что такой проект позволит в течение 20 лет обновить госслужащих в Украине на тех, кто имеет абсолютно другое отношение к выполнению законов и к бизнесу", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.
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В миреУкраинаВеликобританияЛондонВалерий Залужный
 
 
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