https://ria.ru/20241113/ukraina-1983490050.html

В Раде назвали сумму, полученную Украиной с февраля 2022 года

В Раде назвали сумму, полученную Украиной с февраля 2022 года - РИА Новости, 13.11.2024

В Раде назвали сумму, полученную Украиной с февраля 2022 года

Более 100 миллиардов долларов международной помощи поступило в бюджет Украины с февраля 2022 года, сообщил в среду депутат Верховной рады Ярослав Железняк. РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T12:41

2024-11-13T12:41

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Более 100 миллиардов долларов международной помощи поступило в бюджет Украины с февраля 2022 года, сообщил в среду депутат Верховной рады Ярослав Железняк. Минфин Украины 1 ноября сообщил, что с февраля 2022 года в украинский госбюджет поступило более 99 миллиардов долларов международной помощи. "Международное прямое финансирование нашего бюджета с начала полномасштабной войны превысило сегодня 100 миллиардов долларов... Учитывая, что сегодня поступило 1,35 миллиарда, то всего 100,79 миллиарда долларов", - написал Железняк в своем Telegram-канале. Украина второй год подряд составляет бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать основную часть этого дефицита за счет помощи западных партнеров. В 2024 году он составит 43,9 миллиарда долларов. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Владимир Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине на производство собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.

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украина, киев, владимир зеленский, верховная рада украины, мвф, в мире