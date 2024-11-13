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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне - РИА Новости, 13.11.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне
Взрывы раздались в среду в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщает украинский телеканал "24 канал", РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T11:42
2024-11-13T11:42
2024-11-13T11:42
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Взрывы раздались в среду в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщает украинский телеканал "24 канал", "Взрывы в Херсоне", - говорится в Telegram-канале СМИ. Официальной информации о взрывах пока не поступало. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Херсонской области воздушная тревога не объявлена. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Россия, Херсон, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне
"24 канал": в Херсоне прогремели взрывы