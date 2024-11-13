https://ria.ru/20241113/ukraina-1983449062.html

Жители Украины стали меньше поддерживать ВСУ, пишет Bloomberg

Жители Украины стали меньше поддерживать ВСУ, пишет Bloomberg - РИА Новости, 13.11.2024

Жители Украины стали меньше поддерживать ВСУ, пишет Bloomberg

Жители Украины стали передавать намного меньше денег на нужды ВСУ, пожертвования в некоторые организации упали в 10 раз, передает агентство Блумберг со ссылкой... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T10:27

2024-11-13T10:27

2024-11-13T10:35

в мире

украина

сша

дональд трамп

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Жители Украины стали передавать намного меньше денег на нужды ВСУ, пожертвования в некоторые организации упали в 10 раз, передает агентство Блумберг со ссылкой сборщиков средств. "Частные пожертвования украинским войскам значительно упали, что демонстрирует, что готовность граждан Украины вносить вклад в оборону угасает на фоне того, как пострадавший от конфликта народ с осторожностью относится к будущему после переизбрания Дональда Трампа (президентом США)... Граждане Украины стали более экономными в вопросе финансирования конфликта", - говорится в материале. Украинский общественный деятель, актер и комик Сергей Притула заявил агентству, что его фонду нужно в этом году работать по меньшей мере в три раза больше, чтобы получить средства как в прошлые годы. Его организация столкнулась со снижением пожертвований примерно в пять раз, другие фонды сообщают о намного больших потерях. Агентство отмечает, что настроения жителей Украины меняются в том числе из-за неподдерживаемой многими активной кампании по мобилизации, экономических проблем граждан, отключений электричества и усталости от конфликта. Победивший на выборах президента США Дональд Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Владимира Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.

https://ria.ru/20241031/estoniya-1981124309.html

https://ria.ru/20241113/zapad-1983259011.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, вооруженные силы украины