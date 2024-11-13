Жители Украины стали меньше поддерживать ВСУ, пишет Bloomberg
Bloomberg: жители Украины стали передавать меньше денег на нужды ВСУ
© AP Photo / Andrew KravchenkoУлица Крещатик в Киеве
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Улица Крещатик в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Жители Украины стали передавать намного меньше денег на нужды ВСУ, пожертвования в некоторые организации упали в 10 раз, передает агентство Блумберг со ссылкой сборщиков средств.
"Частные пожертвования украинским войскам значительно упали, что демонстрирует, что готовность граждан Украины вносить вклад в оборону угасает на фоне того, как пострадавший от конфликта народ с осторожностью относится к будущему после переизбрания Дональда Трампа (президентом США)... Граждане Украины стали более экономными в вопросе финансирования конфликта", - говорится в материале.
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Украинский общественный деятель, актер и комик Сергей Притула заявил агентству, что его фонду нужно в этом году работать по меньшей мере в три раза больше, чтобы получить средства как в прошлые годы. Его организация столкнулась со снижением пожертвований примерно в пять раз, другие фонды сообщают о намного больших потерях.
Агентство отмечает, что настроения жителей Украины меняются в том числе из-за неподдерживаемой многими активной кампании по мобилизации, экономических проблем граждан, отключений электричества и усталости от конфликта.
Победивший на выборах президента США Дональд Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Владимира Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.