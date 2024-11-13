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В Сумской области поражены объекты критической инфраструктуры
В Сумской области поражены объекты критической инфраструктуры - РИА Новости, 13.11.2024
В Сумской области поражены объекты критической инфраструктуры
Объекты критической инфраструктуры повреждены взрывами в Шосткинском районе Сумской области на Украине, сообщает Сумская областная военная администрация. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T09:35
2024-11-13T09:35
2024-11-13T09:35
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Объекты критической инфраструктуры повреждены взрывами в Шосткинском районе Сумской области на Украине, сообщает Сумская областная военная администрация. Согласно сообщению, опубликованному в ее Telegram-канале, Шосткинский район подвергся ударам, там зафиксировано пять взрывов. "В результате атаки поражены объекты критической инфраструктуры", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в разных регионах Украины каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране.
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в мире, украина, сумская область, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Сумская область, Россия
В Сумской области поражены объекты критической инфраструктуры
Власти Сумской области сообщили о поражении объектов критической инфраструктуры