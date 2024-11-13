Рейтинг@Mail.ru
В Сумской области поражены объекты критической инфраструктуры - РИА Новости, 13.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:35 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/ukraina-1983438671.html
В Сумской области поражены объекты критической инфраструктуры
В Сумской области поражены объекты критической инфраструктуры - РИА Новости, 13.11.2024
В Сумской области поражены объекты критической инфраструктуры
Объекты критической инфраструктуры повреждены взрывами в Шосткинском районе Сумской области на Украине, сообщает Сумская областная военная администрация. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T09:35
2024-11-13T09:35
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сумская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967496647_0:115:1280:835_1920x0_80_0_0_dd88e75f53515f263ca45eaf4b9b9fa5.jpg
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Объекты критической инфраструктуры повреждены взрывами в Шосткинском районе Сумской области на Украине, сообщает Сумская областная военная администрация. Согласно сообщению, опубликованному в ее Telegram-канале, Шосткинский район подвергся ударам, там зафиксировано пять взрывов. "В результате атаки поражены объекты критической инфраструктуры", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в разных регионах Украины каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20241113/gladkov-1983430369.html
https://ria.ru/20241113/kolonna_vsu-1983425529.html
украина
сумская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967496647_0:0:1140:854_1920x0_80_0_0_f44ccdb08abfdff793e2f44092f48148.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сумская область, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Сумская область, Россия
В Сумской области поражены объекты критической инфраструктуры

Власти Сумской области сообщили о поражении объектов критической инфраструктуры

© Фото : ГСЧС Сумской областиУкраинские пожарные тушат пожар на инфраструктурном объекте в Сумской области
Украинские пожарные тушат пожар на инфраструктурном объекте в Сумской области - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© Фото : ГСЧС Сумской области
Украинские пожарные тушат пожар на инфраструктурном объекте в Сумской области . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Объекты критической инфраструктуры повреждены взрывами в Шосткинском районе Сумской области на Украине, сообщает Сумская областная военная администрация.
Согласно сообщению, опубликованному в ее Telegram-канале, Шосткинский район подвергся ударам, там зафиксировано пять взрывов.
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Шебекино Белгородской области - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
ВСУ обстреляли Шебекино, часть города обесточена
Вчера, 08:27
"В результате атаки поражены объекты критической инфраструктуры", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в разных регионах Украины каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране.
Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом Искандер - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
В Сумской области уничтожили крупную колонну ВСУ, сообщил Рогов
Вчера, 07:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСумская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала