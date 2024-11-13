https://ria.ru/20241113/ukraina-1983428371.html
Львова-Белова рассказала о выплатах детям, пострадавшим от агрессии Украины
Львова-Белова рассказала о выплатах детям, пострадавшим от агрессии Украины - РИА Новости, 13.11.2024
Львова-Белова рассказала о выплатах детям, пострадавшим от агрессии Украины
Единовременную выплату в 100 тысяч рублей получили 376 семей с детьми, пострадавших от агрессии со стороны Украины, сообщила уполномоченный при президенте РФ по РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T08:02
2024-11-13T08:02
2024-11-13T08:11
украина
мария львова-белова
общество
россия
новосибирск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951342491_0:43:3072:1771_1920x0_80_0_0_0eaf26646fe9177b1981b7207cf5e64b.jpg
НОВОСИБИРСК, 13 ноя - РИА Новости. Единовременную выплату в 100 тысяч рублей получили 376 семей с детьми, пострадавших от агрессии со стороны Украины, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.В среду в Новосибирске стартовал Всероссийский форум по профилактике социального сиротства "Жить и воспитываться в семье", в рамках которого проходит XXIII Всероссийский съезд уполномоченных по правам ребёнка в субъектах РФ."Наша работа находит отражение в законотворческой деятельности. Например, после нашей инициативы вышел указ президента о мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, пострадавших от агрессии Украины… По информации на 1 октября 2024 года, выплату уже получили 376 детей", - сказала Львова-Белова на пленарном заседании форума.Семьи, в которых есть дети, получившие до 18 лет увечья от агрессии со стороны Украины, получают единовременную выплату в 100 тысяч рублей.
https://ria.ru/20240926/deti-1974840315.html
https://ria.ru/20241028/bulling-1980509584.html
украина
россия
новосибирск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951342491_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_8a997368e5dc38537f1c5be4530383d4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, мария львова-белова, общество, россия, новосибирск
Украина, Мария Львова-Белова, Общество, Россия, Новосибирск
Львова-Белова рассказала о выплатах детям, пострадавшим от агрессии Украины
Львова-Белова: 376 детей, пострадавших от агрессии Украины, получили выплаты
НОВОСИБИРСК, 13 ноя - РИА Новости. Единовременную выплату в 100 тысяч рублей получили 376 семей с детьми, пострадавших от агрессии со стороны Украины, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
В среду в Новосибирске стартовал Всероссийский форум по профилактике социального сиротства "Жить и воспитываться в семье", в рамках которого проходит XXIII Всероссийский съезд уполномоченных по правам ребёнка в субъектах РФ.
"Наша работа находит отражение в законотворческой деятельности. Например, после нашей инициативы вышел указ президента о мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, пострадавших от агрессии Украины… По информации на 1 октября 2024 года, выплату уже получили 376 детей", - сказала Львова-Белова на пленарном заседании форума.
Семьи, в которых есть дети, получившие до 18 лет увечья от агрессии со стороны Украины, получают единовременную выплату в 100 тысяч рублей.