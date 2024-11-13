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Львова-Белова рассказала о выплатах детям, пострадавшим от агрессии Украины - РИА Новости, 13.11.2024
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08:02 13.11.2024 (обновлено: 08:11 13.11.2024)
https://ria.ru/20241113/ukraina-1983428371.html
Львова-Белова рассказала о выплатах детям, пострадавшим от агрессии Украины
Львова-Белова рассказала о выплатах детям, пострадавшим от агрессии Украины - РИА Новости, 13.11.2024
Львова-Белова рассказала о выплатах детям, пострадавшим от агрессии Украины
Единовременную выплату в 100 тысяч рублей получили 376 семей с детьми, пострадавших от агрессии со стороны Украины, сообщила уполномоченный при президенте РФ по РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T08:02
2024-11-13T08:11
украина
мария львова-белова
общество
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НОВОСИБИРСК, 13 ноя - РИА Новости. Единовременную выплату в 100 тысяч рублей получили 376 семей с детьми, пострадавших от агрессии со стороны Украины, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.В среду в Новосибирске стартовал Всероссийский форум по профилактике социального сиротства "Жить и воспитываться в семье", в рамках которого проходит XXIII Всероссийский съезд уполномоченных по правам ребёнка в субъектах РФ."Наша работа находит отражение в законотворческой деятельности. Например, после нашей инициативы вышел указ президента о мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, пострадавших от агрессии Украины… По информации на 1 октября 2024 года, выплату уже получили 376 детей", - сказала Львова-Белова на пленарном заседании форума.Семьи, в которых есть дети, получившие до 18 лет увечья от агрессии со стороны Украины, получают единовременную выплату в 100 тысяч рублей.
https://ria.ru/20240926/deti-1974840315.html
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украина, мария львова-белова, общество, россия, новосибирск
Украина, Мария Львова-Белова, Общество, Россия, Новосибирск
Львова-Белова рассказала о выплатах детям, пострадавшим от агрессии Украины

Львова-Белова: 376 детей, пострадавших от агрессии Украины, получили выплаты

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 13 ноя - РИА Новости. Единовременную выплату в 100 тысяч рублей получили 376 семей с детьми, пострадавших от агрессии со стороны Украины, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
В среду в Новосибирске стартовал Всероссийский форум по профилактике социального сиротства "Жить и воспитываться в семье", в рамках которого проходит XXIII Всероссийский съезд уполномоченных по правам ребёнка в субъектах РФ.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова встретилась с группой украинских детей, которые вернутся на Украину к своим семьям - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
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"Наша работа находит отражение в законотворческой деятельности. Например, после нашей инициативы вышел указ президента о мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, пострадавших от агрессии Украины… По информации на 1 октября 2024 года, выплату уже получили 376 детей", - сказала Львова-Белова на пленарном заседании форума.
Семьи, в которых есть дети, получившие до 18 лет увечья от агрессии со стороны Украины, получают единовременную выплату в 100 тысяч рублей.
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
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