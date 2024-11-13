https://ria.ru/20241113/ukraina-1983428371.html

Львова-Белова рассказала о выплатах детям, пострадавшим от агрессии Украины

Львова-Белова рассказала о выплатах детям, пострадавшим от агрессии Украины - РИА Новости, 13.11.2024

Львова-Белова рассказала о выплатах детям, пострадавшим от агрессии Украины

Единовременную выплату в 100 тысяч рублей получили 376 семей с детьми, пострадавших от агрессии со стороны Украины, сообщила уполномоченный при президенте РФ по РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T08:02

2024-11-13T08:02

2024-11-13T08:11

украина

мария львова-белова

общество

россия

новосибирск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951342491_0:43:3072:1771_1920x0_80_0_0_0eaf26646fe9177b1981b7207cf5e64b.jpg

НОВОСИБИРСК, 13 ноя - РИА Новости. Единовременную выплату в 100 тысяч рублей получили 376 семей с детьми, пострадавших от агрессии со стороны Украины, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.В среду в Новосибирске стартовал Всероссийский форум по профилактике социального сиротства "Жить и воспитываться в семье", в рамках которого проходит XXIII Всероссийский съезд уполномоченных по правам ребёнка в субъектах РФ."Наша работа находит отражение в законотворческой деятельности. Например, после нашей инициативы вышел указ президента о мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, пострадавших от агрессии Украины… По информации на 1 октября 2024 года, выплату уже получили 376 детей", - сказала Львова-Белова на пленарном заседании форума.Семьи, в которых есть дети, получившие до 18 лет увечья от агрессии со стороны Украины, получают единовременную выплату в 100 тысяч рублей.

https://ria.ru/20240926/deti-1974840315.html

https://ria.ru/20241028/bulling-1980509584.html

украина

россия

новосибирск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, мария львова-белова, общество, россия, новосибирск