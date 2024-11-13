https://ria.ru/20241113/ukraina-1983421317.html

Запад использует Киев для достижения своих целей в Африке, заявили в Мали

Запад использует Киев для достижения своих целей в Африке, заявили в Мали - РИА Новости, 13.11.2024

Запад использует Киев для достижения своих целей в Африке, заявили в Мали

Мали считает, что страны Запада используют Украину и ее сотрудничество с террористами для достижения геополитических целей в Африке, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T05:13

2024-11-13T05:13

2024-11-13T05:13

киев

украина

африка

мария захарова

абдулай диоп

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/132488/00/1324880006_0:126:1652:1055_1920x0_80_0_0_0446f600fc6828510739cda4de7ef838.jpg

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Мали считает, что страны Запада используют Украину и ее сотрудничество с террористами для достижения геополитических целей в Африке, заявил РИА Новости глава малийского МИД Абдулай Диоп. "Мы убеждены, что Украина, вероятно, является лишь верхушкой айсберга других держав в регионе и за его пределами, использующих саму Украину для достижения геополитических целей в нашем регионе", - сказал министр. Ранее французские СМИ со ссылкой на военный источник в Мали сообщали, что террористы из альянса малийских вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA ездили на Украину для прохождения там обучения. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что Киев, не имея возможности победить РФ на поле боя, решил открыть "второй фронт" в Африке, потворствуя террористическим группировкам в дружественных Москве африканских государствах. Мали 5 августа разорвала дипломатические отношения с Украиной. Причиной стала поддержка Киевом местных террористов. Нигер 8 августа также заявил о разрыве отношений с Киевом.

https://ria.ru/20241113/mali-1983419585.html

киев

украина

африка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

киев, украина, африка, мария захарова, абдулай диоп, в мире