https://ria.ru/20241113/ukraina-1983411861.html

Economist анонсировал выборы на Украине в 2025 году

Economist анонсировал выборы на Украине в 2025 году - РИА Новости, 13.11.2024

Economist анонсировал выборы на Украине в 2025 году

Выборы на Украине могут состояться уже 25 мая 2025 года, на такой шаг в Киеве решились пойти из-за падения морального духа в стране, утверждает британский... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T00:11

2024-11-13T00:11

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Выборы на Украине могут состояться уже 25 мая 2025 года, на такой шаг в Киеве решились пойти из-за падения морального духа в стране, утверждает британский журнал Economist."Поскольку моральный дух на Украине падает, поговаривают о смене руководства... <...> На данный момент на устах у киевских политиков две даты: 20 января 2025 года, дата инаугурации (Президента США Дональда. — Прим. ред.) Трампа, первый момент для любого возможного прекращения огня и прекращения военного положения, и 25 мая, самая ранняя обсуждаемая дата выборов", — говорится в статье.Как указывает издание, несмотря на то, что офис Владимира Зеленского отрицает данные планы, некоторые подготовительные работы к выборам, похоже, уже начались. По данным журнала, мобилизуются региональные избирательные штабы, начинается работа над списками кандидатов. Представители одного из вероятных соперников Зеленского на выборах высказались о необходимости голосования, но публично от разговор об этом воздерживаются, опасаясь жесткой реакции со стороны офиса Зеленского. По оценкам журнала, если бы выборы состоялись завтра, Зеленскому было бы трудно одержать на них победу, поскольку его не считают "бесспорным военным лидером". Издание также обращает внимание на то, что, согласно результатам опросов общественного мнения, поступившим в его распоряжение Зеленскому бы "не поздоровилось" в последнем туре выборов, если бы его соперником стал бывший главком ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.Как заявил журналу анонимный источник, ранее работавший с Зеленским, лучшим выходом для последнего было бы уйти в отставку, несмотря ни на что, и сдержать свое первоначальное обещание отработать только один срок. "У Зеленского есть только один выход... Это провести выборы", — заявил источник, добавив, что альтернативой является риск для Зеленского ассоциироваться с военным крахом или "неполным миром".Проведенное на Украине в сентябре исследование продемонстрировало, что почти 70% жителей страны считают необходимым провести выборы, несмотря на военное положение.В конце октября глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что выборы на Украине состоятся сразу после прекращения вооруженного конфликта, поскольку в настоящее время все ресурсы Киева сконцентрированы на нем.Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Ранее президент России Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".

https://ria.ru/20241111/ukraina-1983129052.html

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