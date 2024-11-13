https://ria.ru/20241113/ukraina-1983391446.html

Украина обманула всех

Украина обманула всех - РИА Новости, 13.11.2024

Украина обманула всех

Третий год, пока идут боевые действия в рамках СВО, с приближением осенне-зимнего периода на первый план всплывает вопрос, как Украина будет проходить очередной РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T08:00

2024-11-13T08:00

2024-11-13T08:05

аналитика

украина

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Третий год, пока идут боевые действия в рамках СВО, с приближением осенне-зимнего периода на первый план всплывает вопрос, как Украина будет проходить очередной отопительный сезон. Большинство тематических анализов отличаются скорее эмоциональностью, нежели глубиной. Вот и The Wall Street Journal опубликовала статью, исполненную в самых мрачных и ледяных тонах. В публикации говорится, что не менее половины электрогенерирующих мощностей Украины выведены из строя в результате наземных боевых действий или ударов российских ВКС. Это привело к веерным отключениям света для населения и нарушило рабочие циклы предприятий, требующих бесперебойной подачи электроэнергии. Зима уже близко, а с учетом катастрофической ситуации в экономике и постоянной нехватки топливных ресурсов логично ожидать скачкообразного роста потребления электричества — с соответствующей нагрузкой на бытовые и промышленные сети.Сгустив краски до предела, автор сообщает, что веерные отключения сделают украинские города непригодными для жизни и это вызовет новую волну массовой миграции украинцев в Европу.Общий посыл приятен российскому патриотическому уху, но при работе с западными источниками всегда нужно помнить аксиому, что война — это путь обмана, а современный глобальный спрут СМИ — идеальный инструмент для распространения и внедрения в мозги этого обмана.В данном случае текст нужно анализировать с финала, именно там отражена ключевая мысль: нельзя допустить новой миллионной волны украинских беженцев. Напомним, что подавляющее большинство стран ЕС уже отменило львиную долю социальных льгот для украинских переселенцев — в частности, радикально сократило денежные выплаты. Украинский фронт вкупе с экономическим кризисом обходится европейским экономикам столь дорого, что они вынуждены буквально вынимать деньги из карманов своих граждан.Касательно уже ставших шаблонными прогнозов, что вот именно в эту зиму Украина совсем точно замерзнет в кромешной тьме, то опираться тут желательно не на броские заголовки, а на твердые данные. Как правило, опосредованные, потому что в период войны ни одна из сторон в здравом уме не будет публиковать критически важную информацию. А электрогенерация для Киева, без малейших натяжек, является вопросом жизни и смерти.В то же время текущее положение с украинскими электростанциями можно оценить достаточно точно и разными методами.У многих россиян на территории Украины остались родственники или знакомые. У тех, кто не совсем погрузился в пучину украинского патриотического слабоумия, можно спросить, когда в последний раз у них был массовый и затяжной блэкаут. И внезапно выяснится, что веерные отключения были еще летом после последнего массированного удара наших ВКС по объектам украинской энергосистемы. А затем Киев под бесконечные мантры о том, что уже осенью совершенно точно случится коллапс, аврально ремонтировал и сшивал тонкие места. По состоянию на середину ноября свет бытовым и промышленным потребителям подается достаточно стабильно и ни про какой "график включений", которым украинские чиновники пугали Европу (и вводили в заблуждение Россию), речи не идет.Есть и более точный и надежный способ.Можно открыть сайт ENTSO-E — это сеть системных операторов Евросоюза, которые обеспечивают физические перетоки электроэнергии внутри ЕС, а также импорт и экспорт мегаватт-часов. Формально Украина не является частью еврозоны, потому конкретных цифр по покупке-продаже электроэнергии по ней здесь нет. Но зато есть данные по Польше, Словакии, Венгрии и Румынии — основным покупателям продукции с востока.ENTSO-E сообщает, что в середине марта текущего года украинская энергосистема была синхронизирована с европейской. В конце марта был предпоследний массированный налет наших средств дистанционного поражения, после чего Украина обнулила экспорт и сама стала оптом закупать электричество. Большую часть перетоков, к слову, обеспечила Венгрия.Теперь открываем графики перетоков и смотрим.К лету Киев постепенно уменьшает покупку мегаватт-часов в Европе. В июне наша армия наносит пока последний мощный удар по украинским ТЭС, ТЭЦ и распределительным сетям. Киев опять переходит на тотальный импорт плюс начинает вывод энергоблоков своих АЭС на планово-предупредительный ремонт. Напуская бесконечный словесно-информационный туман о практически неотвратимой катастрофе, уже к сентябрю Украина выходит на стабильный экспорт электричества. Последние два с половиной месяца Польша, Венгрия, Словакия и Румыния получают от Украины все большие объемы электроэнергии.В целом это ожидаемо, так как к настоящему моменту завершен ремонт Бурштынской ТЭС, крупнейшей в Европе тепловой электростанции, которая изначально проектировалась под задачи экспорта в страны Варшавского договора. Обратно в строй введены все энергоблоки украинских АЭС. Путем сравнительных вычислений можно получить приблизительный объем перетоков, они подросли с 400 до 700 мегаватт.Двадцать девятого октября на сайте ENTSO-E появилось сообщение, что системные операторы континентальной Европы (TSO) после изучения текущего состояния сетей и генерирующих возможностей увеличили лимит импорта электроэнергии из Молдавии и Украины до 2,1 гигаватта. Кишинев исторически является транзитером, поэтому в обозначенной паре нужно подразумевать именно Украину.Еще одним опосредованным подтверждением того, что Киев восстановил свою энергосистему и приспособил ее урезанные возможности под текущие реалии, является выступление министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. Он озвучил прогноз развития украинской черной и цветной металлургии — одного из крупнейших потребителей энергии — на текущий год. Киев ожидает прироста выплавки стали и чугуна в среднем на миллион тонн по каждому из направлений.Складным кусочком мозаики в общую картину ложится и заявление Мауро Лангобардо, генерального директора "Арселор Миттал Стил Кривой Рог" (бывшей "Криворожстали"). В бюджет компании уже заложены два миллиарда долларов на некую "реконструкцию и модернизацию энергосистем, обеспечивающих деятельность предприятия".Выше перечислены лишь сухие факты, и их не стоит воспринимать как комплимент в сторону противника. Более того, вся эта информация в гораздо более детальном формате известна и в Кремле, и в нашем Генеральном штабе. Пока наши штурмовые отряды продолжают свое неудержимое движение в Донбассе, общая ситуация вокруг Украины зависла в ожидании рокировки в Вашингтоне. И есть серьезные подозрения, что судьба украинской энергетики будет напрямую зависеть от стремления главных кукловодов к поиску дипломатических путей решения проблемы.

https://ria.ru/20241104/express-1981790256.html

https://ria.ru/20241104/katastrofa-1981756884.html

https://ria.ru/20241002/zelenskiy-1975997010.html

украина

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аналитика, украина