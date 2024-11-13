https://ria.ru/20241113/uitkoff-1983414333.html

Трамп назначил инвестора Уиткоффа спецпосланником США по Ближнему Востоку

Трамп назначил инвестора Уиткоффа спецпосланником США по Ближнему Востоку - РИА Новости, 13.11.2024

Трамп назначил инвестора Уиткоффа спецпосланником США по Ближнему Востоку

Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп объявил о назначении инвестора Стива Уиткоффа на должность спецпосланника Соединенных Штатов по Ближнему РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T01:11

2024-11-13T01:11

2024-11-13T01:35

сша

ближний восток

в мире

дональд трамп

камала харрис

джо байден

nbc

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983068616_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6305e64578a4e923e38350a6231e622b.jpg

ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп объявил о назначении инвестора Стива Уиткоффа на должность спецпосланника Соединенных Штатов по Ближнему Востоку, следует из распространенного заявления.Ранее Уиткофф был также назначен в комитет по предстоящей церемонии инаугурации. Отмечалось, что он является близким другом Трампа."Я рад объявить, что назначил Стивена С. Уиткоффа специальным посланником по Ближнему Востоку. Стив - уважаемый лидер в бизнесе и филантропии, который сделал каждый проект и сообщество, в которых он участвовал, более сильными и процветающими. Стив будет неумолимым голосом мира и заставит нас всех гордиться", - говорится в заявлении Трампа.Из прилагаемой биографии следует, что у Уиткоффа нет никакого опыта в сфере дипломатии, политики и Ближнего Востока. Вся его карьера в основном была посвящена проектам в сфере недвижимости в США.Трамп, уже занимавший пост президента США в 2017-2021 годах, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241113/vstrecha-1983412718.html

https://ria.ru/20241112/tramp-1983406210.html

сша

ближний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, ближний восток, в мире, дональд трамп, камала харрис, джо байден, nbc