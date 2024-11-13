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Трамп назначил инвестора Уиткоффа спецпосланником США по Ближнему Востоку - РИА Новости, 13.11.2024
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01:11 13.11.2024 (обновлено: 01:35 13.11.2024)
https://ria.ru/20241113/uitkoff-1983414333.html
Трамп назначил инвестора Уиткоффа спецпосланником США по Ближнему Востоку
Трамп назначил инвестора Уиткоффа спецпосланником США по Ближнему Востоку - РИА Новости, 13.11.2024
Трамп назначил инвестора Уиткоффа спецпосланником США по Ближнему Востоку
Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп объявил о назначении инвестора Стива Уиткоффа на должность спецпосланника Соединенных Штатов по Ближнему РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T01:11
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ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп объявил о назначении инвестора Стива Уиткоффа на должность спецпосланника Соединенных Штатов по Ближнему Востоку, следует из распространенного заявления.Ранее Уиткофф был также назначен в комитет по предстоящей церемонии инаугурации. Отмечалось, что он является близким другом Трампа."Я рад объявить, что назначил Стивена С. Уиткоффа специальным посланником по Ближнему Востоку. Стив - уважаемый лидер в бизнесе и филантропии, который сделал каждый проект и сообщество, в которых он участвовал, более сильными и процветающими. Стив будет неумолимым голосом мира и заставит нас всех гордиться", - говорится в заявлении Трампа.Из прилагаемой биографии следует, что у Уиткоффа нет никакого опыта в сфере дипломатии, политики и Ближнего Востока. Вся его карьера в основном была посвящена проектам в сфере недвижимости в США.Трамп, уже занимавший пост президента США в 2017-2021 годах, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241113/vstrecha-1983412718.html
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сша, ближний восток, в мире, дональд трамп, камала харрис, джо байден, nbc
США, Ближний Восток, В мире, Дональд Трамп, Камала Харрис, Джо Байден, NBC
Трамп назначил инвестора Уиткоффа спецпосланником США по Ближнему Востоку

Трамп заявил о назначении инвестора Уиткоффа спецпосланником по Ближнему Востоку

© iStock.com / Chip SomodevillaКандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в Гранд-Рапидс, Мичиган
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в Гранд-Рапидс, Мичиган - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© iStock.com / Chip Somodevilla
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в Гранд-Рапидс, Мичиган . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп объявил о назначении инвестора Стива Уиткоффа на должность спецпосланника Соединенных Штатов по Ближнему Востоку, следует из распространенного заявления.
Ранее Уиткофф был также назначен в комитет по предстоящей церемонии инаугурации. Отмечалось, что он является близким другом Трампа.
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"Я рад объявить, что назначил Стивена С. Уиткоффа специальным посланником по Ближнему Востоку. Стив - уважаемый лидер в бизнесе и филантропии, который сделал каждый проект и сообщество, в которых он участвовал, более сильными и процветающими. Стив будет неумолимым голосом мира и заставит нас всех гордиться", - говорится в заявлении Трампа.
Из прилагаемой биографии следует, что у Уиткоффа нет никакого опыта в сфере дипломатии, политики и Ближнего Востока. Вся его карьера в основном была посвящена проектам в сфере недвижимости в США.
Трамп, уже занимавший пост президента США в 2017-2021 годах, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
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