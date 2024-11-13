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Пушилин заявил о серьезных разрушениях в Угледаре - РИА Новости, 13.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:56 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/ugledar-1983433121.html
Пушилин заявил о серьезных разрушениях в Угледаре
Пушилин заявил о серьезных разрушениях в Угледаре - РИА Новости, 13.11.2024
Пушилин заявил о серьезных разрушениях в Угледаре
Разрушения в городе Угледаре, освобожденном в начале октября, очень серьезные, найти целое здание практически невозможно, заявил глава ДНР Денис Пушилин в... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T08:56
2024-11-13T08:56
специальная военная операция на украине
угледар
донецкая народная республика
денис пушилин
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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ДОНЕЦК, 13 ноя – РИА Новости. Разрушения в городе Угледаре, освобожденном в начале октября, очень серьезные, найти целое здание практически невозможно, заявил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале после посещения города в среду. "Сегодня работаем в Угледаре… Разрушения очень серьезные, целого здания найти практически невозможно", - заявил Пушилин в видеосообщении. Он подчеркнул, что гражданскому населению оказывается необходимая помощь, отметив, что в городе осталось мало людей, "тем ни менее есть над чем поработать". "Войска ушли дальше, продолжается освобождение территории Донецкой Народной Республики", - добавил Пушилин. Минобороны РФ сообщило об освобождении Угледара 3 октября, как подчеркнули в ведомстве, группировке "Восток" удалось сломить украинскую оборону, проведя обходной маневр и ударами с флангов взяв город в клещи.
https://ria.ru/20241108/spetsoperatsiya-1982684384.html
https://ria.ru/20241003/pushilin-1976264040.html
угледар
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угледар, донецкая народная республика, денис пушилин, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Угледар, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Пушилин заявил о серьезных разрушениях в Угледаре

Пушилин: повреждения в Угледаре серьезные, целых зданий почти не осталось

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУгледар после освобождения российской армией
Угледар после освобождения российской армией - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
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Угледар после освобождения российской армией . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 ноя – РИА Новости. Разрушения в городе Угледаре, освобожденном в начале октября, очень серьезные, найти целое здание практически невозможно, заявил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале после посещения города в среду.
"Сегодня работаем в Угледаре… Разрушения очень серьезные, целого здания найти практически невозможно", - заявил Пушилин в видеосообщении.
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Он подчеркнул, что гражданскому населению оказывается необходимая помощь, отметив, что в городе осталось мало людей, "тем ни менее есть над чем поработать".
"Войска ушли дальше, продолжается освобождение территории Донецкой Народной Республики", - добавил Пушилин.
Минобороны РФ сообщило об освобождении Угледара 3 октября, как подчеркнули в ведомстве, группировке "Восток" удалось сломить украинскую оборону, проведя обходной маневр и ударами с флангов взяв город в клещи.
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
Пушилин рассказал о планах по восстановлению Угледара
3 октября, 21:32
 
Специальная военная операция на УкраинеУгледарДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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