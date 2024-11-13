https://ria.ru/20241113/ugledar-1983433121.html

Пушилин заявил о серьезных разрушениях в Угледаре

Пушилин заявил о серьезных разрушениях в Угледаре - РИА Новости, 13.11.2024

Пушилин заявил о серьезных разрушениях в Угледаре

Разрушения в городе Угледаре, освобожденном в начале октября, очень серьезные, найти целое здание практически невозможно, заявил глава ДНР Денис Пушилин в... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T08:56

2024-11-13T08:56

2024-11-13T08:56

специальная военная операция на украине

угледар

донецкая народная республика

денис пушилин

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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ДОНЕЦК, 13 ноя – РИА Новости. Разрушения в городе Угледаре, освобожденном в начале октября, очень серьезные, найти целое здание практически невозможно, заявил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале после посещения города в среду. "Сегодня работаем в Угледаре… Разрушения очень серьезные, целого здания найти практически невозможно", - заявил Пушилин в видеосообщении. Он подчеркнул, что гражданскому населению оказывается необходимая помощь, отметив, что в городе осталось мало людей, "тем ни менее есть над чем поработать". "Войска ушли дальше, продолжается освобождение территории Донецкой Народной Республики", - добавил Пушилин. Минобороны РФ сообщило об освобождении Угледара 3 октября, как подчеркнули в ведомстве, группировке "Восток" удалось сломить украинскую оборону, проведя обходной маневр и ударами с флангов взяв город в клещи.

https://ria.ru/20241108/spetsoperatsiya-1982684384.html

https://ria.ru/20241003/pushilin-1976264040.html

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Варвара Скокшина

угледар, донецкая народная республика, денис пушилин, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность