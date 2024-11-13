https://ria.ru/20241113/uganda-1983422140.html

Уганда намерена начать переговоры с Россией по строительству АЭС

Уганда намерена начать переговоры с Россией по строительству АЭС - РИА Новости, 13.11.2024

Уганда намерена начать переговоры с Россией по строительству АЭС

Уганда выразила желание начать переговоры с Россией по поводу строительства атомной станции, заявил РИА Новости министр иностранных дел республики Абубакер... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T05:54

2024-11-13T05:54

2024-11-13T05:54

россия

африка

уганда

сергей лавров

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СИРИУС, 13 ноя - РИА Новости. Уганда выразила желание начать переговоры с Россией по поводу строительства атомной станции, заявил РИА Новости министр иностранных дел республики Абубакер Джедже Одонго. "По мере того как Африка растет, растет и потребность в энергии. Особенно это нужно для индустриализации. … Мы придаем первостепенную важность возможностям атомной энергетики. И мы рассчитываем начать переговоры с любым партнером, который мог бы помочь нам построить такие возможности, включая Российскую федерацию", - сказал министр. "Мы еще не начали (переговоры – ред.), но мы уже выразили (России – ред.) свое желание" - добавил Абубакер Джедже Одонго. Министр также отметил, что, возможно, обсудит эту тему с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в декабре.

https://ria.ru/20241109/aes-1982811267.html

россия

африка

уганда

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россия, африка, уганда, сергей лавров