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Уганда намерена начать переговоры с Россией по строительству АЭС - РИА Новости, 13.11.2024
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05:54 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/uganda-1983422140.html
Уганда намерена начать переговоры с Россией по строительству АЭС
Уганда намерена начать переговоры с Россией по строительству АЭС - РИА Новости, 13.11.2024
Уганда намерена начать переговоры с Россией по строительству АЭС
Уганда выразила желание начать переговоры с Россией по поводу строительства атомной станции, заявил РИА Новости министр иностранных дел республики Абубакер... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T05:54
2024-11-13T05:54
россия
африка
уганда
сергей лавров
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СИРИУС, 13 ноя - РИА Новости. Уганда выразила желание начать переговоры с Россией по поводу строительства атомной станции, заявил РИА Новости министр иностранных дел республики Абубакер Джедже Одонго. "По мере того как Африка растет, растет и потребность в энергии. Особенно это нужно для индустриализации. … Мы придаем первостепенную важность возможностям атомной энергетики. И мы рассчитываем начать переговоры с любым партнером, который мог бы помочь нам построить такие возможности, включая Российскую федерацию", - сказал министр. "Мы еще не начали (переговоры – ред.), но мы уже выразили (России – ред.) свое желание" - добавил Абубакер Джедже Одонго. Министр также отметил, что, возможно, обсудит эту тему с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в декабре.
https://ria.ru/20241109/aes-1982811267.html
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россия, африка, уганда, сергей лавров
Россия, Африка, Уганда, Сергей Лавров
Уганда намерена начать переговоры с Россией по строительству АЭС

Глава МИД Уганды выразил желание начать переговоры с РФ по строительству АЭС

© Pixabay / Graham-HВид на Кампалу, Уганда
Вид на Кампалу, Уганда - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© Pixabay / Graham-H
Вид на Кампалу, Уганда. Архивное фото
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СИРИУС, 13 ноя - РИА Новости. Уганда выразила желание начать переговоры с Россией по поводу строительства атомной станции, заявил РИА Новости министр иностранных дел республики Абубакер Джедже Одонго.
"По мере того как Африка растет, растет и потребность в энергии. Особенно это нужно для индустриализации. … Мы придаем первостепенную важность возможностям атомной энергетики. И мы рассчитываем начать переговоры с любым партнером, который мог бы помочь нам построить такие возможности, включая Российскую федерацию", - сказал министр.
"Мы еще не начали (переговоры – ред.), но мы уже выразили (России – ред.) свое желание" - добавил Абубакер Джедже Одонго.
Министр также отметил, что, возможно, обсудит эту тему с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в декабре.
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9 ноября, 11:52
 
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