https://ria.ru/20241113/twitch-1983626280.html

Роскомнадзор не планирует ограничивать доступ к Twitch в России

Роскомнадзор не планирует ограничивать доступ к Twitch в России - РИА Новости, 13.11.2024

Роскомнадзор не планирует ограничивать доступ к Twitch в России

Доступ к стриминговому сервису Twitch в России в настоящее время не ограничивается, заявил Роскомнадзор РИА Новости. РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T21:43

2024-11-13T21:43

2024-11-13T22:14

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Доступ к стриминговому сервису Twitch в России в настоящее время не ограничивается, заявил Роскомнадзор РИА Новости. "В настоящее время доступ к стриминговому сервису Twitch не ограничивается", - сообщили в ведомстве. Как отмечается, компания Twitch Interactive, Inc. неоднократно привлекалась к административной ответственности за неудаление запрещенной информации. Суд назначил штрафы на общую сумму 40 миллионов рублей.Кроме того, в отношении компании в настоящее время действует мера понуждения в виде информирования поисковыми системами своих пользователей о нарушении иностранным лицом российского законодательства.Twitch - видеостриминговый сервис, специализирующийся на тематике компьютерных игр, принадлежит Twitch Interactive — дочерней компании Amazon. Сервис входит в реестр социальных сетей Роскомнадзора, куда попадают ресурсы, посещаемость которых достигает 500 тысяч российских пользователей в сутки. Сейчас в нем 15 площадок: "ВКонтакте", "Одноклассники", Telegram, LiveJournal, "Пикабу", "Дзен", RuTube, YouTube, Likee, Twitter, TikTok, Pinterest, Twitch, Discord и Yappy. Входящие в реестр интернет-площадки обязаны самостоятельно оперативно выявлять и блокировать запрещенную в РФ информацию.

https://ria.ru/20241101/rkn-1981417852.html

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россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)