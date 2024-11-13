https://ria.ru/20241113/twitch-1983626280.html
Роскомнадзор не планирует ограничивать доступ к Twitch в России
Роскомнадзор не планирует ограничивать доступ к Twitch в России - РИА Новости, 13.11.2024
Роскомнадзор не планирует ограничивать доступ к Twitch в России
Доступ к стриминговому сервису Twitch в России в настоящее время не ограничивается, заявил Роскомнадзор РИА Новости. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T21:43
2024-11-13T21:43
2024-11-13T22:14
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Доступ к стриминговому сервису Twitch в России в настоящее время не ограничивается, заявил Роскомнадзор РИА Новости. "В настоящее время доступ к стриминговому сервису Twitch не ограничивается", - сообщили в ведомстве. Как отмечается, компания Twitch Interactive, Inc. неоднократно привлекалась к административной ответственности за неудаление запрещенной информации. Суд назначил штрафы на общую сумму 40 миллионов рублей.Кроме того, в отношении компании в настоящее время действует мера понуждения в виде информирования поисковыми системами своих пользователей о нарушении иностранным лицом российского законодательства.Twitch - видеостриминговый сервис, специализирующийся на тематике компьютерных игр, принадлежит Twitch Interactive — дочерней компании Amazon. Сервис входит в реестр социальных сетей Роскомнадзора, куда попадают ресурсы, посещаемость которых достигает 500 тысяч российских пользователей в сутки. Сейчас в нем 15 площадок: "ВКонтакте", "Одноклассники", Telegram, LiveJournal, "Пикабу", "Дзен", RuTube, YouTube, Likee, Twitter, TikTok, Pinterest, Twitch, Discord и Yappy. Входящие в реестр интернет-площадки обязаны самостоятельно оперативно выявлять и блокировать запрещенную в РФ информацию.
https://ria.ru/20241101/rkn-1981417852.html
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РИА Новости
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россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Роскомнадзор не планирует ограничивать доступ к Twitch в России
Роскомнадзор заявил, что доступ к стриминговому сервису Twitch не ограничивается
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Доступ к стриминговому сервису Twitch в России в настоящее время не ограничивается, заявил Роскомнадзор РИА Новости.
"В настоящее время доступ к стриминговому сервису Twitch не ограничивается", - сообщили в ведомстве.
Как отмечается, компания Twitch Interactive, Inc. неоднократно привлекалась к административной ответственности за неудаление запрещенной информации. Суд назначил штрафы на общую сумму 40 миллионов рублей.
Кроме того, в отношении компании в настоящее время действует мера понуждения в виде информирования поисковыми системами своих пользователей о нарушении иностранным лицом российского законодательства.
Twitch - видеостриминговый сервис, специализирующийся на тематике компьютерных игр, принадлежит Twitch Interactive — дочерней компании Amazon.
Сервис входит в реестр социальных сетей Роскомнадзора, куда попадают ресурсы, посещаемость которых достигает 500 тысяч российских пользователей в сутки. Сейчас в нем 15 площадок: "ВКонтакте", "Одноклассники", Telegram, LiveJournal, "Пикабу", "Дзен", RuTube, YouTube, Likee, Twitter, TikTok, Pinterest, Twitch, Discord и Yappy. Входящие в реестр интернет-площадки обязаны самостоятельно оперативно выявлять и блокировать запрещенную в РФ информацию.