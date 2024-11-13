https://ria.ru/20241113/twitch-1983625293.html

Роскомнадзор потребовал от Twitch удалить пронаркотический контент

Роскомнадзор потребовал от Twitch удалить пронаркотический контент - РИА Новости, 13.11.2024

Роскомнадзор потребовал от Twitch удалить пронаркотический контент

Роскомнадзор заявил РИА Новости, что направил стриминговой платформе Twitch требования о необходимости удаления пронаркотического контента и недостоверной... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T21:31

2024-11-13T21:31

2024-11-13T22:12

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

россия

происшествия

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Роскомнадзор заявил РИА Новости, что направил стриминговой платформе Twitch требования о необходимости удаления пронаркотического контента и недостоверной информации."Ряд материалов, размещенных на площадке Twitch, внесен в реестр запрещенной информации и до сих пор остается неудаленным. Среди них пронаркотический контент, недостоверная информация. В адрес владельца интернет-сервиса ведомство направило требования о необходимости удаления запрещенных материалов", - сообщили в ведомстве.Там напомнили, что компания Twitch Interactive, Inc. неоднократно привлекалась к административной ответственности за неудаление запрещенной информации. Суд назначил штрафы на общую сумму 40 миллионов рублей.Сервис входит в реестр социальных сетей Роскомнадзора, куда попадают ресурсы, посещаемость которых достигает 500 тысяч российских пользователей в сутки. Сейчас в нем 15 площадок: "ВКонтакте", "Одноклассники", Telegram, LiveJournal, "Пикабу", "Дзен", RuTube, YouTube, Likee, Twitter, TikTok, Pinterest, Twitch, Discord и Yappy. Входящие в реестр интернет-площадки обязаны самостоятельно оперативно выявлять и блокировать запрещенную в РФ информацию.

https://ria.ru/20240702/twitch-1956910388.html

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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия, происшествия