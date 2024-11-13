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В США сотруднику ЦРУ предъявили обвинения в раскрытии секретных документов - РИА Новости, 13.11.2024
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17:54 13.11.2024 (обновлено: 17:55 13.11.2024)
https://ria.ru/20241113/tsru-1983590040.html
В США сотруднику ЦРУ предъявили обвинения в раскрытии секретных документов
В США сотруднику ЦРУ предъявили обвинения в раскрытии секретных документов - РИА Новости, 13.11.2024
В США сотруднику ЦРУ предъявили обвинения в раскрытии секретных документов
Власти США предъявили обвинения сотруднику Центрального разведывательного управления (ЦРУ) в раскрытии секретных документов о планах Израиля по нанесению удара... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T17:54
2024-11-13T17:55
в мире
иран
израиль
сша
центральное разведывательное управление (цру)
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840143769_0:13:3078:1744_1920x0_80_0_0_8d13199cfc7fcaae3e9b4554ba1e4a06.jpg
ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. Власти США предъявили обвинения сотруднику Центрального разведывательного управления (ЦРУ) в раскрытии секретных документов о планах Израиля по нанесению удара по Ирану в ответ ракетную атаку со стороны Тегерана, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники и судебные документы. "Представителю ЦРУ предъявлены обвинения в раскрытии секретных документов, которые показывали планы Израиля ответить на ракетную атаку Ирана ранее в этом году", - говорится в публикации. Как отмечается, речь идет о представителе спецслужбы по имени Асиф Рахман. Его дело рассматривается в федеральном суде в штате Вирджиния и включает два эпизода о преднамеренном удержании и передаче информации, касающейся национальной обороны. По данным газеты, Рахмана арестовали во вторник в Камбоджи и перевезли на остров Гуам, который является неинкорпорированной территорией США. Ожидается, что обвиняемый там же предстанет перед судом в четверг. Среди распространенных документов оказались спутниковые изображения высокого уровня секретности и детали планировавшихся действий израильских военных, которые попали в интернет в октябре. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила 26 октября о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты. По информации IRNA, ни один из объектов нефтяной промышленности Ирана не пострадал. Американский портал Axios со ссылкой на источники заявлял, что удар Израиля якобы парализовал производство баллистических ракет в Иране, так как в результате атаки были повреждены смесители, которые использовались для производства твердого ракетного топлива для баллистических ракет дальнего действия. Проведение атаки через проиранские ополченческие формирования в Ираке, а не напрямую с иранской территории может быть попыткой Тегерана избежать еще одной израильской атаки на стратегические объекты в Иране.
https://ria.ru/20241113/mask-1983560119.html
https://ria.ru/20241010/ssha-1977354196.html
https://ria.ru/20241009/tsru-1977248026.html
иран
израиль
сша
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в мире, иран, израиль, сша, центральное разведывательное управление (цру), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Иран, Израиль, США, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В США сотруднику ЦРУ предъявили обвинения в раскрытии секретных документов

NYT: США предъявили обвинение сотруднику ЦРУ в раскрытии планов Израиля по Ирану

© AP Photo / Kevin WolfЦентральное разведывательное управление
Центральное разведывательное управление - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© AP Photo / Kevin Wolf
Центральное разведывательное управление. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. Власти США предъявили обвинения сотруднику Центрального разведывательного управления (ЦРУ) в раскрытии секретных документов о планах Израиля по нанесению удара по Ирану в ответ ракетную атаку со стороны Тегерана, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники и судебные документы.
"Представителю ЦРУ предъявлены обвинения в раскрытии секретных документов, которые показывали планы Израиля ответить на ракетную атаку Ирана ранее в этом году", - говорится в публикации.
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Вчера, 16:01
Как отмечается, речь идет о представителе спецслужбы по имени Асиф Рахман. Его дело рассматривается в федеральном суде в штате Вирджиния и включает два эпизода о преднамеренном удержании и передаче информации, касающейся национальной обороны.
По данным газеты, Рахмана арестовали во вторник в Камбоджи и перевезли на остров Гуам, который является неинкорпорированной территорией США. Ожидается, что обвиняемый там же предстанет перед судом в четверг.
Среди распространенных документов оказались спутниковые изображения высокого уровня секретности и детали планировавшихся действий израильских военных, которые попали в интернет в октябре.
Штаб-квартира ЦРУ в Лэнгли, штат Вирджиния. 1979 год - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
Арестованный в США афганец работал на ЦРУ, сообщили СМИ
10 октября, 11:40
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила 26 октября о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты.
По информации IRNA, ни один из объектов нефтяной промышленности Ирана не пострадал. Американский портал Axios со ссылкой на источники заявлял, что удар Израиля якобы парализовал производство баллистических ракет в Иране, так как в результате атаки были повреждены смесители, которые использовались для производства твердого ракетного топлива для баллистических ракет дальнего действия.
Проведение атаки через проиранские ополченческие формирования в Ираке, а не напрямую с иранской территории может быть попыткой Тегерана избежать еще одной израильской атаки на стратегические объекты в Иране.
Трибуна перед началом пресс-конференции директора ЦРУ в штаб-квартире агентства в Лэнгли, США - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
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9 октября, 16:45
 
В миреИранИзраильСШАЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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