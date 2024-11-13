https://ria.ru/20241113/tsru-1983590040.html

В США сотруднику ЦРУ предъявили обвинения в раскрытии секретных документов

В США сотруднику ЦРУ предъявили обвинения в раскрытии секретных документов - РИА Новости, 13.11.2024

В США сотруднику ЦРУ предъявили обвинения в раскрытии секретных документов

Власти США предъявили обвинения сотруднику Центрального разведывательного управления (ЦРУ) в раскрытии секретных документов о планах Израиля по нанесению удара... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T17:54

2024-11-13T17:54

2024-11-13T17:55

в мире

иран

израиль

сша

центральное разведывательное управление (цру)

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840143769_0:13:3078:1744_1920x0_80_0_0_8d13199cfc7fcaae3e9b4554ba1e4a06.jpg

ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. Власти США предъявили обвинения сотруднику Центрального разведывательного управления (ЦРУ) в раскрытии секретных документов о планах Израиля по нанесению удара по Ирану в ответ ракетную атаку со стороны Тегерана, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники и судебные документы. "Представителю ЦРУ предъявлены обвинения в раскрытии секретных документов, которые показывали планы Израиля ответить на ракетную атаку Ирана ранее в этом году", - говорится в публикации. Как отмечается, речь идет о представителе спецслужбы по имени Асиф Рахман. Его дело рассматривается в федеральном суде в штате Вирджиния и включает два эпизода о преднамеренном удержании и передаче информации, касающейся национальной обороны. По данным газеты, Рахмана арестовали во вторник в Камбоджи и перевезли на остров Гуам, который является неинкорпорированной территорией США. Ожидается, что обвиняемый там же предстанет перед судом в четверг. Среди распространенных документов оказались спутниковые изображения высокого уровня секретности и детали планировавшихся действий израильских военных, которые попали в интернет в октябре. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила 26 октября о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты. По информации IRNA, ни один из объектов нефтяной промышленности Ирана не пострадал. Американский портал Axios со ссылкой на источники заявлял, что удар Израиля якобы парализовал производство баллистических ракет в Иране, так как в результате атаки были повреждены смесители, которые использовались для производства твердого ракетного топлива для баллистических ракет дальнего действия. Проведение атаки через проиранские ополченческие формирования в Ираке, а не напрямую с иранской территории может быть попыткой Тегерана избежать еще одной израильской атаки на стратегические объекты в Иране.

https://ria.ru/20241113/mask-1983560119.html

https://ria.ru/20241010/ssha-1977354196.html

https://ria.ru/20241009/tsru-1977248026.html

иран

израиль

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, израиль, сша, центральное разведывательное управление (цру), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024