https://ria.ru/20241113/tramp-1983624020.html

Трамп покинул Белый дом после встречи с Байденом

Трамп покинул Белый дом после встречи с Байденом - РИА Новости, 13.11.2024

Трамп покинул Белый дом после встречи с Байденом

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп покинул Белый дом после встречи с действующим главой государства Джо Байденом, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 13.11.2024

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ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. Победивший на выборах президента США Дональд Трамп покинул Белый дом после встречи с действующим главой государства Джо Байденом, передает корреспондент РИА Новости. Трамп находился в Белом доме порядка двух часов и около 13.00 по местному времени (21.00 мск) покинул резиденцию главы государства. При этом неизвестно, сколько продлилась сама встреча и какие именно темы на ней обсуждались в отсутствие журналистов. Ожидалось, что в рамках встречи Байден и Трамп обсудят процесс передачи власти, а также вопросы внешней и внутренней политики. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241113/kosachev-1983613645.html

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в мире, сша, дональд трамп, джо байден, камала харрис