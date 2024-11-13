Трамп пошутил, что не может отделаться от Маска
CNN: Трамп пошутил, что Маску нравится его резиденция в Мар-а-Лаго
© AP Photo / Alex BrandonИлон Маск
© AP Photo / Alex Brandon
Илон Маск . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Победивший на выборах президента США Дональд Трамп пошутил, что не может "отделаться" от предпринимателя Илона Маска, тому нравится резиденция в Мар-а-Лаго, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник со встречи Трампа с республиканцами в центре Вашингтона.
"Ему нравится (резиденция Трампа в - ред.) Мар-а-Лаго", - заявил Трамп, его слова приводит телеканал CNN со слов источника.
Как отмечает телеканал, Трамп пошутил, что не может "отделаться" от Маска.
Ранее телеканал NBC сообщал, что постоянное присутствие Маска рядом с Трампом и его поведение начинают раздражать круг приближенных к Трампу лиц, по их словам, Маск ведет себя, как сопрезидент.
Ранее Дональд Трамп заявил, что Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности (DOGE).
Маск участвовал в разговоре Трампа и Зеленского, пишут СМИ
8 ноября, 21:04
Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
СМИ раскрыли, сколько Маск потратил на поддержку Трампа
12 ноября, 10:58