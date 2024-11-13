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Трамп пошутил, что не может отделаться от Маска - РИА Новости, 13.11.2024
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19:23 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/tramp-1983611255.html
Трамп пошутил, что не может отделаться от Маска
Трамп пошутил, что не может отделаться от Маска - РИА Новости, 13.11.2024
Трамп пошутил, что не может отделаться от Маска
Победивший на выборах президента США Дональд Трамп пошутил, что не может "отделаться" от предпринимателя Илона Маска, тому нравится резиденция в Мар-а-Лаго,... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T19:23
2024-11-13T19:23
в мире
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
илон маск
вивек рамасвами
nbc
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Победивший на выборах президента США Дональд Трамп пошутил, что не может "отделаться" от предпринимателя Илона Маска, тому нравится резиденция в Мар-а-Лаго, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник со встречи Трампа с республиканцами в центре Вашингтона. "Ему нравится (резиденция Трампа в - ред.) Мар-а-Лаго", - заявил Трамп, его слова приводит телеканал CNN со слов источника. Как отмечает телеканал, Трамп пошутил, что не может "отделаться" от Маска. Ранее телеканал NBC сообщал, что постоянное присутствие Маска рядом с Трампом и его поведение начинают раздражать круг приближенных к Трампу лиц, по их словам, Маск ведет себя, как сопрезидент. Ранее Дональд Трамп заявил, что Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности (DOGE). Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241103/mask-1981633552.html
https://ria.ru/20241108/mask-1982763336.html
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в мире, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, илон маск, вивек рамасвами, nbc, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Илон Маск, Вивек Рамасвами, NBC, Выборы президента США — 2024
Трамп пошутил, что не может отделаться от Маска

CNN: Трамп пошутил, что Маску нравится его резиденция в Мар-а-Лаго

© AP Photo / Alex BrandonИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Илон Маск . Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Победивший на выборах президента США Дональд Трамп пошутил, что не может "отделаться" от предпринимателя Илона Маска, тому нравится резиденция в Мар-а-Лаго, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник со встречи Трампа с республиканцами в центре Вашингтона.
"Ему нравится (резиденция Трампа в - ред.) Мар-а-Лаго", - заявил Трамп, его слова приводит телеканал CNN со слов источника.
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Как отмечает телеканал, Трамп пошутил, что не может "отделаться" от Маска.
Ранее телеканал NBC сообщал, что постоянное присутствие Маска рядом с Трампом и его поведение начинают раздражать круг приближенных к Трампу лиц, по их словам, Маск ведет себя, как сопрезидент.
Ранее Дональд Трамп заявил, что Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности (DOGE).
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Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
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В миреСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампИлон МаскВивек РамасвамиNBCВыборы президента США — 2024
 
 
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