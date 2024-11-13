https://ria.ru/20241113/tramp-1983611255.html

Трамп пошутил, что не может отделаться от Маска

Трамп пошутил, что не может отделаться от Маска - РИА Новости, 13.11.2024

Трамп пошутил, что не может отделаться от Маска

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп пошутил, что не может "отделаться" от предпринимателя Илона Маска, тому нравится резиденция в Мар-а-Лаго,... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T19:23

2024-11-13T19:23

2024-11-13T19:23

в мире

сша

вашингтон (штат)

дональд трамп

илон маск

вивек рамасвами

nbc

выборы президента сша — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/06/1976607216_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_8fa754a9d6a07ac80b1fe519d1533153.jpg

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Победивший на выборах президента США Дональд Трамп пошутил, что не может "отделаться" от предпринимателя Илона Маска, тому нравится резиденция в Мар-а-Лаго, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник со встречи Трампа с республиканцами в центре Вашингтона. "Ему нравится (резиденция Трампа в - ред.) Мар-а-Лаго", - заявил Трамп, его слова приводит телеканал CNN со слов источника. Как отмечает телеканал, Трамп пошутил, что не может "отделаться" от Маска. Ранее телеканал NBC сообщал, что постоянное присутствие Маска рядом с Трампом и его поведение начинают раздражать круг приближенных к Трампу лиц, по их словам, Маск ведет себя, как сопрезидент. Ранее Дональд Трамп заявил, что Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности (DOGE). Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241103/mask-1981633552.html

https://ria.ru/20241108/mask-1982763336.html

https://ria.ru/20241112/tramp-1983242930.html

сша

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, илон маск, вивек рамасвами, nbc, выборы президента сша — 2024