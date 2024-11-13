https://ria.ru/20241113/tramp-1983609915.html

Трамп прибыл в Белый дом на встречу с Байденом по передаче власти

Трамп прибыл в Белый дом на встречу с Байденом по передаче власти - РИА Новости, 13.11.2024

Трамп прибыл в Белый дом на встречу с Байденом по передаче власти

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп прибыл в Белый дом для встречи с действующим главой государства Джо Байденом, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T19:18

2024-11-13T19:18

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ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. Победивший на выборах президента США Дональд Трамп прибыл в Белый дом для встречи с действующим главой государства Джо Байденом, передает корреспондент РИА Новости.У Трампа и Байдена запланирована первая встреча после президентских выборов в США, по итогам которых республиканец победил и вновь вернется на пост главы государства 20 января 2025 года.Ожидается, что в рамках встречи Байден и Трамп обсудят процесс передачи власти, а также вопросы внешней и внутренней политики.Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а Байден переговорил с Трампом и поздравил его.Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

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в мире, сша, дональд трамп, джо байден, камала харрис