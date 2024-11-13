Рейтинг@Mail.ru
Трамп прибыл в Белый дом на встречу с Байденом по передаче власти - РИА Новости, 13.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:18 13.11.2024 (обновлено: 19:34 13.11.2024)
https://ria.ru/20241113/tramp-1983609915.html
Трамп прибыл в Белый дом на встречу с Байденом по передаче власти
Трамп прибыл в Белый дом на встречу с Байденом по передаче власти - РИА Новости, 13.11.2024
Трамп прибыл в Белый дом на встречу с Байденом по передаче власти
Победивший на выборах президента США Дональд Трамп прибыл в Белый дом для встречи с действующим главой государства Джо Байденом, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T19:18
2024-11-13T19:34
в мире
сша
дональд трамп
джо байден
камала харрис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983613144_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_2d889c820c26c77e4751d9eef05b56fe.jpg
ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. Победивший на выборах президента США Дональд Трамп прибыл в Белый дом для встречи с действующим главой государства Джо Байденом, передает корреспондент РИА Новости.У Трампа и Байдена запланирована первая встреча после президентских выборов в США, по итогам которых республиканец победил и вновь вернется на пост главы государства 20 января 2025 года.Ожидается, что в рамках встречи Байден и Трамп обсудят процесс передачи власти, а также вопросы внешней и внутренней политики.Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а Байден переговорил с Трампом и поздравил его.Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241113/tramp-1983609601.html
https://ria.ru/20241113/tramp-1983601945.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983613144_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_6a6af9c449f85ec008a17952daee59b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, джо байден, камала харрис
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Камала Харрис
Трамп прибыл в Белый дом на встречу с Байденом по передаче власти

Дональд Трамп прибыл в Белый дом на встречу с Байденом по передаче власти

© Getty Images / Alex WongПрезидент США Джо Байден встречается с избранным президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне, округ Колумбия
Президент США Джо Байден встречается с избранным президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне, округ Колумбия - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© Getty Images / Alex Wong
Президент США Джо Байден встречается с избранным президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне, округ Колумбия
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. Победивший на выборах президента США Дональд Трамп прибыл в Белый дом для встречи с действующим главой государства Джо Байденом, передает корреспондент РИА Новости.
У Трампа и Байдена запланирована первая встреча после президентских выборов в США, по итогам которых республиканец победил и вновь вернется на пост главы государства 20 января 2025 года.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
Трамп объявил состав старшего персонала в Белом доме
Вчера, 19:17
Ожидается, что в рамках встречи Байден и Трамп обсудят процесс передачи власти, а также вопросы внешней и внутренней политики.
Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
Трамп заявил, что не против баллотироваться на третий президентский срок
Вчера, 18:46
 
В миреСШАДональд ТрампДжо БайденКамала Харрис
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала