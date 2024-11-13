https://ria.ru/20241113/tramp-1983609601.html

Трамп объявил состав старшего персонала в Белом доме

Трамп объявил состав старшего персонала в Белом доме - РИА Новости, 13.11.2024

Трамп объявил состав старшего персонала в Белом доме

Избранный президент США Дональд Трамп объявил состав старшего персонала Белого дома, говорится в обнародованном в среду заявлении его штаба. РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T19:17

2024-11-13T19:17

2024-11-13T19:17

в мире

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дональд трамп

стивен миллер

камала харрис

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ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп объявил состав старшего персонала Белого дома, говорится в обнародованном в среду заявлении его штаба. Дэн Скавино вернется в Белый дом в качестве помощника президента и заместителя главы аппарата. Скавино, один из самых доверенных советников Трампа, ранее был старшим советником его предвыборного штаба. Стивен Миллер займет должности помощника президента, заместителя главы аппарата по политическим вопросам и советника по национальной безопасности, ранее Миллер был старшим советником Трампа в Белом доме и сыграл ключевую роль в разработке иммиграционной политики. Джеймс Блэр станет помощником президента и заместителем главы аппарата по законодательным, политическим и общественным связям, он возглавлял политическую дирекцию кампании Трампа и Национального республиканского комитета. Тейлор Будович будет помощником президента и заместителем главы аппарата по коммуникациям и кадровым вопросам, до этого он занимал высокие посты в политических структурах, поддерживавших Трампа, включая Super PAC MAGA Inc. "Дэн, Стивен, Джеймс и Тейлор были лучшими советниками на моей победной кампании, и я уверен, что они с честью будут служить американскому народу в Белом доме", - заявил Трамп, комментируя данные назначения. Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241113/tramp-1983601945.html

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в мире, сша, дональд трамп, стивен миллер, камала харрис