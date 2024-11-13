https://ria.ru/20241113/tramp-1983601945.html
Трамп заявил, что не против баллотироваться на третий президентский срок
Трамп заявил, что не против баллотироваться на третий президентский срок - РИА Новости, 13.11.2024
Трамп заявил, что не против баллотироваться на третий президентский срок
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что открыт к идее баллотироваться на третий срок, несмотря на ограничение, установленное конституцией, если... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T18:46
2024-11-13T18:46
2024-11-13T18:59
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ВАШИНГТОН, 13 ноя – РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что открыт к идее баллотироваться на третий срок, несмотря на ограничение, установленное конституцией, если "удастся придумать что-то еще"."Думаю, я не буду снова баллотироваться, если только вы не скажете: "Он хороший, нам нужно что-то придумать", — заявил Трамп, обращаясь к республиканцам на встрече в центре Вашингтона. Его слова вызвали смех среди аудитории.Подобные заявления сделаны на фоне подготовки Трампа к началу его второго срока на посту президента США, который он должен официально занять в январе 2025 года.Согласно 22-й поправке к конституции США, один человек может занимать пост президента не более двух сроков, даже если они не следуют друг за другом подряд.Реакция политиков и американской общественности на заявление Трампа пока не последовала.
https://ria.ru/20241113/mask-1983599607.html
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в мире, сша, дональд трамп, вашингтон (штат)
В мире, США, Дональд Трамп, Вашингтон (штат)
Трамп заявил, что не против баллотироваться на третий президентский срок
Трамп: я бы баллотировался на третий президентский срок вопреки Конституции