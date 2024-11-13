https://ria.ru/20241113/tramp-1983596948.html

Трамп назначит спецпосланника по Украине для переговоров, сообщает Fox News

Трамп назначит спецпосланника по Украине для переговоров, сообщает Fox News - РИА Новости, 13.11.2024

Трамп назначит спецпосланника по Украине для переговоров, сообщает Fox News

Дональд Трамп может в скором времени назначить спецпосланника по Украине, сообщает Fox News со ссылкой на источники. РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T18:26

2024-11-13T18:26

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Дональд Трамп может в скором времени назначить спецпосланника по Украине, сообщает Fox News со ссылкой на источники."Вы увидите очень высокопоставленного специального посланника, который пользуется большим авторитетом, которому поручат <...> добиться мирного урегулирования", — цитирует телеканал одного из своих собеседников.По данным Fox News, эта работа не будет оплачиваться.Победивший на президентских выборах в США Трамп неоднократно критиковал подход Вашингтона к украинскому конфликту. Владимира Зеленского на митингах он назвал "торгашом", каждый визит которого заканчивается оказанием многомиллиардной помощи.Американский политик заявлял, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. По его словам, он готов разрешить ситуацию за один день еще до инаугурации.В Кремле высказывания Трампа о сроках окончания конфликта назвали "некоторого рода преувеличением". Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что пока рано делать выводы о политике Трампа по украинскому вопросу. При этом он отметил, что в Москве помнят слова о намерении предложить шаги по разрешению кризиса еще до официального вступления в должность.

https://ria.ru/20241113/ssha-1983621529.html

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в мире, украина, сша, дональд трамп, выборы президента сша — 2024, россия