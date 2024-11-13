Трамп хочет блокировать соглашение по Маврикию, пишут СМИ
Independent: Трамп хочет блокировать сделку Британии по передаче Чагоса Маврикию
Атолл Диего-Гарсия архипелага Чагос в Индийском океане. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Победитель президентских выборов в США Дональд Трамп намерен блокировать соглашение, согласно которому Великобритания передает суверенитет над архипелагом Чагос в Индийском океане Маврикию, сообщает в среду газета Independent со ссылкой на источники.
"Из Великобритании Трампу сообщили сведения о Чагосе, он попросил президентскую переходную команду поработать с Пентагоном, чтобы получить юридическую консультацию. Он выразил принципиальную позицию в случае избрания возражать против сделки по рекомендации министерства обороны, исходя из их позиции в области глобальной безопасности", - приводит издание цитату источника.
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Администрация еще действующего президента США Джо Байдена ранее приветствовала соглашение между Британией и Маврикием, которое, как ожидается, вступит в силу в следующем году после его ратификации британским парламентом.
Великобритания 3 октября объявила о передаче Маврикию суверенитета над архипелагом Чагос в Индийском океане, включая остров Диего-Гарсия. На острове расположена британско-американская военная база, по соглашению контроль над которой в течение 99 лет сохранит Лондон.
Маврикий и Чагос были колониальными владениями британской короны с 1845 года. В 1968 году Маврикий обрел независимость, однако Чагос продолжал оставаться Британской Территорией в Индийском океане. В 1960-х и 1970-х годах население Чагоса депортировали на Сейшельские острова или Маврикий. В 1966 году Британия передала на пятьдесят лет в аренду США крупнейший остров архипелага Диего-Гарсия, на котором была построена американская военная база. В 2016 году аренду продлили до 2036 года.
Чагос десятилетиями был предметом споров между Великобританией и Маврикием. В 2019 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, согласно которой Великобритания должна отказаться от контроля над островами.