https://ria.ru/20241113/tramp-1983577392.html

Трамп хочет блокировать соглашение по Маврикию, пишут СМИ

Трамп хочет блокировать соглашение по Маврикию, пишут СМИ - РИА Новости, 13.11.2024

Трамп хочет блокировать соглашение по Маврикию, пишут СМИ

Победитель президентских выборов в США Дональд Трамп намерен блокировать соглашение, согласно которому Великобритания передает суверенитет над архипелагом Чагос РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T17:18

2024-11-13T17:18

2024-11-13T17:18

в мире

маврикий

великобритания

сша

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министерство обороны сша

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Победитель президентских выборов в США Дональд Трамп намерен блокировать соглашение, согласно которому Великобритания передает суверенитет над архипелагом Чагос в Индийском океане Маврикию, сообщает в среду газета Independent со ссылкой на источники. "Из Великобритании Трампу сообщили сведения о Чагосе, он попросил президентскую переходную команду поработать с Пентагоном, чтобы получить юридическую консультацию. Он выразил принципиальную позицию в случае избрания возражать против сделки по рекомендации министерства обороны, исходя из их позиции в области глобальной безопасности", - приводит издание цитату источника. Администрация еще действующего президента США Джо Байдена ранее приветствовала соглашение между Британией и Маврикием, которое, как ожидается, вступит в силу в следующем году после его ратификации британским парламентом. Великобритания 3 октября объявила о передаче Маврикию суверенитета над архипелагом Чагос в Индийском океане, включая остров Диего-Гарсия. На острове расположена британско-американская военная база, по соглашению контроль над которой в течение 99 лет сохранит Лондон. Маврикий и Чагос были колониальными владениями британской короны с 1845 года. В 1968 году Маврикий обрел независимость, однако Чагос продолжал оставаться Британской Территорией в Индийском океане. В 1960-х и 1970-х годах население Чагоса депортировали на Сейшельские острова или Маврикий. В 1966 году Британия передала на пятьдесят лет в аренду США крупнейший остров архипелага Диего-Гарсия, на котором была построена американская военная база. В 2016 году аренду продлили до 2036 года. Чагос десятилетиями был предметом споров между Великобританией и Маврикием. В 2019 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, согласно которой Великобритания должна отказаться от контроля над островами.

https://ria.ru/20241007/britaniya-1976617693.html

https://ria.ru/20241004/britaniya-1976285367.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, маврикий, великобритания, сша, дональд трамп, джо байден, министерство обороны сша, оон