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Трамп хочет блокировать соглашение по Маврикию, пишут СМИ - РИА Новости, 13.11.2024
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17:18 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/tramp-1983577392.html
Трамп хочет блокировать соглашение по Маврикию, пишут СМИ
Трамп хочет блокировать соглашение по Маврикию, пишут СМИ - РИА Новости, 13.11.2024
Трамп хочет блокировать соглашение по Маврикию, пишут СМИ
Победитель президентских выборов в США Дональд Трамп намерен блокировать соглашение, согласно которому Великобритания передает суверенитет над архипелагом Чагос РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T17:18
2024-11-13T17:18
в мире
маврикий
великобритания
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Победитель президентских выборов в США Дональд Трамп намерен блокировать соглашение, согласно которому Великобритания передает суверенитет над архипелагом Чагос в Индийском океане Маврикию, сообщает в среду газета Independent со ссылкой на источники. "Из Великобритании Трампу сообщили сведения о Чагосе, он попросил президентскую переходную команду поработать с Пентагоном, чтобы получить юридическую консультацию. Он выразил принципиальную позицию в случае избрания возражать против сделки по рекомендации министерства обороны, исходя из их позиции в области глобальной безопасности", - приводит издание цитату источника. Администрация еще действующего президента США Джо Байдена ранее приветствовала соглашение между Британией и Маврикием, которое, как ожидается, вступит в силу в следующем году после его ратификации британским парламентом. Великобритания 3 октября объявила о передаче Маврикию суверенитета над архипелагом Чагос в Индийском океане, включая остров Диего-Гарсия. На острове расположена британско-американская военная база, по соглашению контроль над которой в течение 99 лет сохранит Лондон. Маврикий и Чагос были колониальными владениями британской короны с 1845 года. В 1968 году Маврикий обрел независимость, однако Чагос продолжал оставаться Британской Территорией в Индийском океане. В 1960-х и 1970-х годах население Чагоса депортировали на Сейшельские острова или Маврикий. В 1966 году Британия передала на пятьдесят лет в аренду США крупнейший остров архипелага Диего-Гарсия, на котором была построена американская военная база. В 2016 году аренду продлили до 2036 года. Чагос десятилетиями был предметом споров между Великобританией и Маврикием. В 2019 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, согласно которой Великобритания должна отказаться от контроля над островами.
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в мире, маврикий, великобритания, сша, дональд трамп, джо байден, министерство обороны сша, оон
В мире, Маврикий, Великобритания, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Министерство обороны США, ООН
Трамп хочет блокировать соглашение по Маврикию, пишут СМИ

Independent: Трамп хочет блокировать сделку Британии по передаче Чагоса Маврикию

© Public DomainАтолл Диего-Гарсия архипелага Чагос в Индийском океане
Атолл Диего-Гарсия архипелага Чагос в Индийском океане - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© Public Domain
Атолл Диего-Гарсия архипелага Чагос в Индийском океане. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Победитель президентских выборов в США Дональд Трамп намерен блокировать соглашение, согласно которому Великобритания передает суверенитет над архипелагом Чагос в Индийском океане Маврикию, сообщает в среду газета Independent со ссылкой на источники.
"Из Великобритании Трампу сообщили сведения о Чагосе, он попросил президентскую переходную команду поработать с Пентагоном, чтобы получить юридическую консультацию. Он выразил принципиальную позицию в случае избрания возражать против сделки по рекомендации министерства обороны, исходя из их позиции в области глобальной безопасности", - приводит издание цитату источника.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
Британия теряет контроль над Индийским океаном
7 октября, 08:00
Администрация еще действующего президента США Джо Байдена ранее приветствовала соглашение между Британией и Маврикием, которое, как ожидается, вступит в силу в следующем году после его ратификации британским парламентом.
Великобритания 3 октября объявила о передаче Маврикию суверенитета над архипелагом Чагос в Индийском океане, включая остров Диего-Гарсия. На острове расположена британско-американская военная база, по соглашению контроль над которой в течение 99 лет сохранит Лондон.
Маврикий и Чагос были колониальными владениями британской короны с 1845 года. В 1968 году Маврикий обрел независимость, однако Чагос продолжал оставаться Британской Территорией в Индийском океане. В 1960-х и 1970-х годах население Чагоса депортировали на Сейшельские острова или Маврикий. В 1966 году Британия передала на пятьдесят лет в аренду США крупнейший остров архипелага Диего-Гарсия, на котором была построена американская военная база. В 2016 году аренду продлили до 2036 года.
Чагос десятилетиями был предметом споров между Великобританией и Маврикием. В 2019 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, согласно которой Великобритания должна отказаться от контроля над островами.
Военная база Диего-Гарсия на архипелаге Чагос - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
СМИ: Британия отказалась от островов Чагос, несмотря на предупреждения США
4 октября, 03:05
 
В миреМаврикийВеликобританияСШАДональд ТрампДжо БайденМинистерство обороны СШАООН
 
 
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