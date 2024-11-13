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Спецпрокурор, который вел дела против Трампа, планирует уйти в отставку - РИА Новости, 13.11.2024
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13:16 13.11.2024 (обновлено: 13:29 13.11.2024)
https://ria.ru/20241113/tramp-1983506604.html
Спецпрокурор, который вел дела против Трампа, планирует уйти в отставку
Спецпрокурор, который вел дела против Трампа, планирует уйти в отставку - РИА Новости, 13.11.2024
Спецпрокурор, который вел дела против Трампа, планирует уйти в отставку
Спецпрокурор Джек Смит, который вел два из четырех уголовных дел против выигравшего выборы президента Дональда Трампа, планирует уйти в отставку до его... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T13:16
2024-11-13T13:29
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Спецпрокурор Джек Смит, который вел два из четырех уголовных дел против выигравшего выборы президента Дональда Трампа, планирует уйти в отставку до его возвращения в Белый дом в январе, сообщает издание New York Times.Смит был назначен 18 ноября 2022 года, его офис занимался делом о незаконном хранении секретных документов Трампом и о попытке вмешательства в выборы."Смит... планирует завершить свою работу и уйти в отставку вместе с другими членами своей команды до того, как Трамп вступит в должность в январе", - пишет газета со ссылкой на источники.По словам источников, Смит стремится опередить Трампа, который обещал его уволить сразу после возвращения в Белый дом.Спецпрокурор также не хочет оставлять после себя незавершенную работу, отмечает издание. По данным газеты, офис Смита составляет план по завершению его дел.Действующий президент США Джо Байден ранее заявлял, что американские граждане выскажутся о виновности Трампа в ходе голосования. Трамп стал первым победителем выборов в США, против которого открыты уголовные дела.Трампу предъявлены обвинения по четырем уголовным делам, два из которых ведутся офисом Смита, а значит, находятся в федеральной юрисдикции, то есть после инаугурации, новый президент сможет помиловать себя или распустить офис спецпрокурора. Но американские СМИ и эксперты считают, что правоохранители прекратят преследование политика, не дожидаясь его вступления в должность.Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Трамп стал вторым в истории США человеком, которому удалось вернуться в Белый дом после перерыва.Кандидат от Демократической партии Камала Харрис признала поражение и поздравила соперника.Агентство Ассошиэйтед Пресс прогнозирует победу республиканца с 50,5% поддержки избирателей и 312 голосами выборщиков, соперница получила 48% и 226 голосов выборщиков.Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241113/tramp-1983446659.html
https://ria.ru/20241113/tramp-1983500568.html
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сша, в мире, дональд трамп
США, В мире, Дональд Трамп
Спецпрокурор, который вел дела против Трампа, планирует уйти в отставку

Спецпрокурор США Смит, который вел дела против Трампа, планирует уйти в отставку

© AP Photo / Jacquelyn MartinСтатуя Фемиды у здания федерального суда в США
Статуя Фемиды у здания федерального суда в США - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Статуя Фемиды у здания федерального суда в США. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Спецпрокурор Джек Смит, который вел два из четырех уголовных дел против выигравшего выборы президента Дональда Трампа, планирует уйти в отставку до его возвращения в Белый дом в январе, сообщает издание New York Times.
Смит был назначен 18 ноября 2022 года, его офис занимался делом о незаконном хранении секретных документов Трампом и о попытке вмешательства в выборы.
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"Смит... планирует завершить свою работу и уйти в отставку вместе с другими членами своей команды до того, как Трамп вступит в должность в январе", - пишет газета со ссылкой на источники.
По словам источников, Смит стремится опередить Трампа, который обещал его уволить сразу после возвращения в Белый дом.
Спецпрокурор также не хочет оставлять после себя незавершенную работу, отмечает издание. По данным газеты, офис Смита составляет план по завершению его дел.
Действующий президент США Джо Байден ранее заявлял, что американские граждане выскажутся о виновности Трампа в ходе голосования. Трамп стал первым победителем выборов в США, против которого открыты уголовные дела.
Трампу предъявлены обвинения по четырем уголовным делам, два из которых ведутся офисом Смита, а значит, находятся в федеральной юрисдикции, то есть после инаугурации, новый президент сможет помиловать себя или распустить офис спецпрокурора. Но американские СМИ и эксперты считают, что правоохранители прекратят преследование политика, не дожидаясь его вступления в должность.
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Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Трамп стал вторым в истории США человеком, которому удалось вернуться в Белый дом после перерыва.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис признала поражение и поздравила соперника.
Агентство Ассошиэйтед Пресс прогнозирует победу республиканца с 50,5% поддержки избирателей и 312 голосами выборщиков, соперница получила 48% и 226 голосов выборщиков.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
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