https://ria.ru/20241113/tramp-1983500568.html

СМИ рассказали, как Трамп подбирает кандидатов на посты во внешней политике

СМИ рассказали, как Трамп подбирает кандидатов на посты во внешней политике - РИА Новости, 13.11.2024

СМИ рассказали, как Трамп подбирает кандидатов на посты во внешней политике

Одержавший победу на президентских выборах Дональд Трамп подбирает кандидатов на ключевые посты в сфере внешней политики из числа сторонников идеи "Америка... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T13:01

2024-11-13T13:01

2024-11-13T13:01

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дональд трамп

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камала харрис

nbc

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Одержавший победу на президентских выборах Дональд Трамп подбирает кандидатов на ключевые посты в сфере внешней политики из числа сторонников идеи "Америка прежде всего", сообщает газета New York Times. "Среди рассматриваемых кандидатур - сенатор Марко Рубио и конгрессмен Майкл Уолц, которые ранее поддерживали жесткую внешнюю политику в духе неоконсерваторов, постепенно изменили свои позиции ... (Теперь) они говорят на языке идеи "Америка прежде всего" и лучше вписываются в часто непредсказуемое мировоззрение Трампа, в котором заключение сделок преобладает над идеологией", - отмечает издание. По данным NYT, в результате в команде Трампа по внешней политике могут оказаться его преданные сторонники, готовые реализовывать курс, направленный на укрепление позиций США и отказ от глобальных обязательств. Ранее Трамп выдвинул кандидатуры на ключевые посты в своей администрации. На должность советника президента по национальной безопасности он предложил Майка Уолца, а на пост государственного секретаря - сенатора Марко Рубио. Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241109/tramp-1982857005.html

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в мире, сша, дональд трамп, марко рубио, камала харрис, nbc, выборы президента сша — 2024