СМИ рассказали, как Трамп подбирает кандидатов на посты во внешней политике
NYT: Трамп подбирает на ключевые посты сторонников идеи "Америка прежде всего"
© iStock.com / Chip SomodevillaКандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп
© iStock.com / Chip Somodevilla
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп . Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Одержавший победу на президентских выборах Дональд Трамп подбирает кандидатов на ключевые посты в сфере внешней политики из числа сторонников идеи "Америка прежде всего", сообщает газета New York Times.
"Среди рассматриваемых кандидатур - сенатор Марко Рубио и конгрессмен Майкл Уолц, которые ранее поддерживали жесткую внешнюю политику в духе неоконсерваторов, постепенно изменили свои позиции ... (Теперь) они говорят на языке идеи "Америка прежде всего" и лучше вписываются в часто непредсказуемое мировоззрение Трампа, в котором заключение сделок преобладает над идеологией", - отмечает издание.
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По данным NYT, в результате в команде Трампа по внешней политике могут оказаться его преданные сторонники, готовые реализовывать курс, направленный на укрепление позиций США и отказ от глобальных обязательств.
Ранее Трамп выдвинул кандидатуры на ключевые посты в своей администрации. На должность советника президента по национальной безопасности он предложил Майка Уолца, а на пост государственного секретаря - сенатора Марко Рубио.
Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.