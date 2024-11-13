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СМИ рассказали, как Трамп подбирает кандидатов на посты во внешней политике - РИА Новости, 13.11.2024
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13:01 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/tramp-1983500568.html
СМИ рассказали, как Трамп подбирает кандидатов на посты во внешней политике
СМИ рассказали, как Трамп подбирает кандидатов на посты во внешней политике - РИА Новости, 13.11.2024
СМИ рассказали, как Трамп подбирает кандидатов на посты во внешней политике
Одержавший победу на президентских выборах Дональд Трамп подбирает кандидатов на ключевые посты в сфере внешней политики из числа сторонников идеи "Америка... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T13:01
2024-11-13T13:01
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Одержавший победу на президентских выборах Дональд Трамп подбирает кандидатов на ключевые посты в сфере внешней политики из числа сторонников идеи "Америка прежде всего", сообщает газета New York Times. "Среди рассматриваемых кандидатур - сенатор Марко Рубио и конгрессмен Майкл Уолц, которые ранее поддерживали жесткую внешнюю политику в духе неоконсерваторов, постепенно изменили свои позиции ... (Теперь) они говорят на языке идеи "Америка прежде всего" и лучше вписываются в часто непредсказуемое мировоззрение Трампа, в котором заключение сделок преобладает над идеологией", - отмечает издание. По данным NYT, в результате в команде Трампа по внешней политике могут оказаться его преданные сторонники, готовые реализовывать курс, направленный на укрепление позиций США и отказ от глобальных обязательств. Ранее Трамп выдвинул кандидатуры на ключевые посты в своей администрации. На должность советника президента по национальной безопасности он предложил Майка Уолца, а на пост государственного секретаря - сенатора Марко Рубио. Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241109/tramp-1982857005.html
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в мире, сша, дональд трамп, марко рубио, камала харрис, nbc, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Марко Рубио, Камала Харрис, NBC, Выборы президента США — 2024
СМИ рассказали, как Трамп подбирает кандидатов на посты во внешней политике

NYT: Трамп подбирает на ключевые посты сторонников идеи "Америка прежде всего"

© iStock.com / Chip SomodevillaКандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© iStock.com / Chip Somodevilla
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп . Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Одержавший победу на президентских выборах Дональд Трамп подбирает кандидатов на ключевые посты в сфере внешней политики из числа сторонников идеи "Америка прежде всего", сообщает газета New York Times.
"Среди рассматриваемых кандидатур - сенатор Марко Рубио и конгрессмен Майкл Уолц, которые ранее поддерживали жесткую внешнюю политику в духе неоконсерваторов, постепенно изменили свои позиции ... (Теперь) они говорят на языке идеи "Америка прежде всего" и лучше вписываются в часто непредсказуемое мировоззрение Трампа, в котором заключение сделок преобладает над идеологией", - отмечает издание.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
СМИ раскрыли, кого Трамп набирает в свою новую администрацию
9 ноября, 19:29
По данным NYT, в результате в команде Трампа по внешней политике могут оказаться его преданные сторонники, готовые реализовывать курс, направленный на укрепление позиций США и отказ от глобальных обязательств.
Ранее Трамп выдвинул кандидатуры на ключевые посты в своей администрации. На должность советника президента по национальной безопасности он предложил Майка Уолца, а на пост государственного секретаря - сенатора Марко Рубио.
Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
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