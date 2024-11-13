https://ria.ru/20241113/tramp-1983446659.html

СМИ: Трамп может учредить совет для увольнения высокопоставленных военных

СМИ: Трамп может учредить совет для увольнения высокопоставленных военных - РИА Новости, 13.11.2024

СМИ: Трамп может учредить совет для увольнения высокопоставленных военных

Команда победившего на выборах в США Дональда Трампа рассматривает возможность учреждения с помощью указа военного совета, который будет рекомендовать будущему... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T10:16

2024-11-13T10:16

2024-11-13T12:45

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Команда победившего на выборах в США Дональда Трампа рассматривает возможность учреждения с помощью указа военного совета, который будет рекомендовать будущему лидеру кандидатуры высокопоставленных военных для увольнения, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на проект документа."Переходная команда Трампа рассматривает проект указа, который учреждает "военный совет" из отставных высокопоставленных военных, которые будут уполномочены пересматривать (должности - ред.) офицеров с тремя и четырьмя звездами и рекомендовать увольнение тех, кого сочтут неподходящими для руководящих позиций", - говорится в материале.По данным газеты, такой совет может позволить Трампу ускорить процедуру увольнения ряда генералов и адмиралов, которые, как говорится в проекте документа, "не обладают необходимыми лидерскими качествами".Члены совета, согласно проекту, будут направлять свои рекомендации президенту, а военных, решение об увольнении которых будет принято, отправят в отставку в течение 30 дней.Ранее газета Politico писала, что Трамп после переизбрания, вероятно, может начать мстить своим оппонентам и критикам. Кроме того, по информации издания, Трамп может уволить чернокожего главу генштаба вооруженных сил генерала Чарльза Брауна в рамках борьбы с идеологией "пробуждения" woke.Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241113/tramp-1983419156.html

https://ria.ru/20241113/shkolnitsa-1983421475.html

https://ria.ru/20241113/otnoshenie-1983424491.html

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сша, украина, россия, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, выборы президента сша — 2024