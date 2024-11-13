https://ria.ru/20241113/tramp-1983419156.html

Стали известны должности Маска и Рамасвами в будущей администрации Трампа

Стали известны должности Маска и Рамасвами в будущей администрации Трампа - РИА Новости, 13.11.2024

Стали известны должности Маска и Рамасвами в будущей администрации Трампа

Миллиардер Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности (DOGE), следует из опубликованного заявления... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T03:49

2024-11-13T03:49

2024-11-13T09:11

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ВАШИНГТОН, 13 ноя — РИА Новости. Миллиардер Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности (DOGE), следует из опубликованного заявления победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа."Я рад объявить, что великий Илон Маск, работая вместе с американским патриотом Вивеком Рамасвами, возглавит департамент государственной эффективности (DOGE)", — отметил он.По словам Трампа, "эти два замечательных американца" займутся "демонтажем правительственной бюрократии", сокращением "избыточных правил", "расточительных расходов" и реструктуризацией федеральных агентств.Илон Маск, комментируя в X свое назначение, пообещал, что деятельность нового департамента будет отражена в интернете для максимальной прозрачности."В любое время, когда общественность думает, что мы сокращаем что-то важное или не сокращаем что-то расточительное, просто дайте нам знать!" — написал он.Предприниматель добавил, что департамент также будет вести таблицу "лидеров по самым безумно глупым тратам" средств американских налогоплательщиков, и назвал работу нового ведомства "угрозой для бюрократии".Название нового департамента отсылает к Dogecoin (DOGE) — криптовалюте, сторонником которой является Маск. Она была названа в честь интернет-мема Doge, на котором изображена озадаченная собака породы сиба-ину.Трамп, уже занимавший пост президента США в 2017-2021 годах, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, которому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва.Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241113/pentagon-1983418507.html

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выборы президента сша — 2024, дональд трамп, nbc, вивек рамасвами, илон маск, в мире, сша