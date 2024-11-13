https://ria.ru/20241113/tosochka-1983424824.html
Боец описал, как "Тосочка" выжигает оборону ВСУ под Купянском
Боец описал, как "Тосочка" выжигает оборону ВСУ под Купянском - РИА Новости, 13.11.2024
Боец описал, как "Тосочка" выжигает оборону ВСУ под Купянском
Экипаж ТОС-2 "Тосочка" группировки войск "Запад" выжигает оборону ВСУ, создавая проходы для продвижения российским штурмовикам на купянском участке фронта,... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T07:05
2024-11-13T07:05
2024-11-13T08:28
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
тос-2
войска рхбз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983429692_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_660aa936b9e20aa8016ef0e58053fc8a.jpg
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 ноя - РИА Новости. Экипаж ТОС-2 "Тосочка" группировки войск "Запад" выжигает оборону ВСУ, создавая проходы для продвижения российским штурмовикам на купянском участке фронта, рассказал РИА Новости командир экипажа с позывным "Конор". "Наш экипаж выполняет задачи по уничтожению живой силы противника. <...> Мы выжигаем именно оборону противника, тем самым давая проход нашим подразделениям штурмовым для их дальнейшего выполнения задач", - сказал "Конор". Он пояснил, что боевая машина способна уничтожить любые фортификационные негерметизированные сооружения. "При получении координат нам необязательно (сделать - ред.) именно точечные попадания, то есть для этой цели будет определенное количество НУРС (неуправляемый ракетный снаряд - ред.). Мы 100% поразим противника, будет ли это пулеметный расчет или любое другое препятствие для пехоты, мы как бы это задачу выполним", - добавил он. По его словам, цель считается пораженной даже при разрыве одного снаряда в 60 метрах от нее, так как его площадь поражения очень большая. Новейшая ТОС-2 "Тосочка" предназначена для зачистки зданий, бункеров и полевых укреплений, а также уничтожения легкобронированных машин и транспортных средств противника. Для стрельбы применяются неуправляемые реактивные снаряды в термобарическом и зажигательном снаряжении. Состоит на вооружении войск РХБЗ. Реализована на колесном шасси автомобиля Урал-63704-0010 с бронированной кабиной. В Минобороны РФ отмечали высокую огневую мощь боевой машины ТОС-2 и ее маневренность, высокую мобильность за счет колесного шасси и дальность стрельбы до 20 километров. День войск радиационной, химической и биологической защиты ежегодно отмечается 13 ноября на основании указа президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации".
https://ria.ru/20241108/tos-1982584010.html
https://ria.ru/20241009/solntsepek-1977084228.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983429692_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_3fa2121c2cbc3ca6398d0b594ad28f05.jpg
Работа экипажа ТОС-2 "Тосочка" под Купянском
"Тосочка" выжигает оборону ВСУ, создавая проходы российским штурмовикам под Купянском, рассказал РИА Новости командир экипажа ТОС-2 с позывным "Конор". Новейшая ТОС-2 "Тосочка" предназначена для зачистки зданий, бункеров и полевых укреплений, состоит на вооружении войск РХБЗ. День войск радиационной, химической и биологической защиты ежегодно отмечается 13 ноября.
2024-11-13T07:05
true
PT1M34S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), тос-2, войска рхбз
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), ТОС-2, Войска РХБЗ
Боец описал, как "Тосочка" выжигает оборону ВСУ под Купянском
Военный: "Тосочка" выжигает оборону ВСУ, помогая ВС России под Купянском
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 ноя - РИА Новости. Экипаж ТОС-2 "Тосочка" группировки войск "Запад" выжигает оборону ВСУ, создавая проходы для продвижения российским штурмовикам на купянском участке фронта, рассказал РИА Новости командир экипажа с позывным "Конор".
"Наш экипаж выполняет задачи по уничтожению живой силы противника. <...> Мы выжигаем именно оборону противника, тем самым давая проход нашим подразделениям штурмовым для их дальнейшего выполнения задач", - сказал "Конор".
Он пояснил, что боевая машина способна уничтожить любые фортификационные негерметизированные сооружения.
"При получении координат нам необязательно (сделать - ред.) именно точечные попадания, то есть для этой цели будет определенное количество НУРС (неуправляемый ракетный снаряд - ред.). Мы 100% поразим противника, будет ли это пулеметный расчет или любое другое препятствие для пехоты, мы как бы это задачу выполним", - добавил он.
По его словам, цель считается пораженной даже при разрыве одного снаряда в 60 метрах от нее, так как его площадь поражения очень большая.
Новейшая ТОС-2 "Тосочка" предназначена для зачистки зданий, бункеров и полевых укреплений, а также уничтожения легкобронированных машин и транспортных средств противника. Для стрельбы применяются неуправляемые реактивные снаряды в термобарическом и зажигательном снаряжении. Состоит на вооружении войск РХБЗ
. Реализована на колесном шасси автомобиля Урал-63704-0010 с бронированной кабиной. В Минобороны РФ
отмечали высокую огневую мощь боевой машины ТОС-2 и ее маневренность, высокую мобильность за счет колесного шасси и дальность стрельбы до 20 километров.
День войск радиационной, химической и биологической защиты ежегодно отмечается 13 ноября на основании указа президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации".