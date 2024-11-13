https://ria.ru/20241113/tosochka-1983424824.html

Боец описал, как "Тосочка" выжигает оборону ВСУ под Купянском

Боец описал, как "Тосочка" выжигает оборону ВСУ под Купянском - РИА Новости, 13.11.2024

Боец описал, как "Тосочка" выжигает оборону ВСУ под Купянском

Экипаж ТОС-2 "Тосочка" группировки войск "Запад" выжигает оборону ВСУ, создавая проходы для продвижения российским штурмовикам на купянском участке фронта,... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T07:05

2024-11-13T07:05

2024-11-13T08:28

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

тос-2

войска рхбз

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 ноя - РИА Новости. Экипаж ТОС-2 "Тосочка" группировки войск "Запад" выжигает оборону ВСУ, создавая проходы для продвижения российским штурмовикам на купянском участке фронта, рассказал РИА Новости командир экипажа с позывным "Конор". "Наш экипаж выполняет задачи по уничтожению живой силы противника. <...> Мы выжигаем именно оборону противника, тем самым давая проход нашим подразделениям штурмовым для их дальнейшего выполнения задач", - сказал "Конор". Он пояснил, что боевая машина способна уничтожить любые фортификационные негерметизированные сооружения. "При получении координат нам необязательно (сделать - ред.) именно точечные попадания, то есть для этой цели будет определенное количество НУРС (неуправляемый ракетный снаряд - ред.). Мы 100% поразим противника, будет ли это пулеметный расчет или любое другое препятствие для пехоты, мы как бы это задачу выполним", - добавил он. По его словам, цель считается пораженной даже при разрыве одного снаряда в 60 метрах от нее, так как его площадь поражения очень большая. Новейшая ТОС-2 "Тосочка" предназначена для зачистки зданий, бункеров и полевых укреплений, а также уничтожения легкобронированных машин и транспортных средств противника. Для стрельбы применяются неуправляемые реактивные снаряды в термобарическом и зажигательном снаряжении. Состоит на вооружении войск РХБЗ. Реализована на колесном шасси автомобиля Урал-63704-0010 с бронированной кабиной. В Минобороны РФ отмечали высокую огневую мощь боевой машины ТОС-2 и ее маневренность, высокую мобильность за счет колесного шасси и дальность стрельбы до 20 километров. День войск радиационной, химической и биологической защиты ежегодно отмечается 13 ноября на основании указа президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации".

https://ria.ru/20241108/tos-1982584010.html

https://ria.ru/20241009/solntsepek-1977084228.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа экипажа ТОС-2 "Тосочка" под Купянском "Тосочка" выжигает оборону ВСУ, создавая проходы российским штурмовикам под Купянском, рассказал РИА Новости командир экипажа ТОС-2 с позывным "Конор". Новейшая ТОС-2 "Тосочка" предназначена для зачистки зданий, бункеров и полевых укреплений, состоит на вооружении войск РХБЗ. День войск радиационной, химической и биологической защиты ежегодно отмечается 13 ноября. 2024-11-13T07:05 true PT1M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), тос-2, войска рхбз