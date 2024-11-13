https://ria.ru/20241113/torgovlya-1983620643.html

США не видят свидетельств снижения объемов торговли между Россией и Китаем

США не видят свидетельств снижения объемов торговли между Россией и Китаем - РИА Новости, 13.11.2024

США не видят свидетельств снижения объемов торговли между Россией и Китаем

США не видят свидетельств снижения объемов торговли РФ и КНР, несмотря на попытки убедить Пекин не поддерживать российскую экономику, сообщила журналистам... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T20:39

2024-11-13T20:39

2024-11-13T20:39

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ВАШИНГТОН, 13 окт – РИА Новости. США не видят свидетельств снижения объемов торговли РФ и КНР, несмотря на попытки убедить Пекин не поддерживать российскую экономику, сообщила журналистам высокопоставленная представительница администрации США. "Мы смотрим на торговые показатели между двумя странами и не видим сокращения в (сферах) торговли, представляющих обеспокоенность (для США)", – сказала она. "Но, тем не менее, вы знаете, мы стремимся к гораздо большему, и есть действия, которые мы хотели бы, чтобы они (КНР - ред.) предприняли", – добавила представительница администрации. На Западе и, в частности, в США неоднократно высказывали претензии в адрес Китая, обвиняя последний в поставках товаров двойного назначения и иного рода помощи РФ. Пекин эти обвинения неоднократно отвергал, призывая Вашингтон не нагнетать эскалационную риторику и воздерживаться от беспочвенных обвинений в свой адрес. МИД КНР не раз заявлял, что занимает справедливую и объективную позицию по ситуации на Украине, а также придерживается благоразумного и ответственного подхода к экспорту оружия и товаров двойного назначения в соответствии с законами и правилами. В апреле официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявлял, что США оказывают военную помощь Украине, но критикуют нормальное сотрудничество РФ и КНР, он назвал это лицемерием и типичным примером двойных стандартов. В Пекине также предупреждали США, что, очерняя других и сваливая на них вину, украинский кризис не решить.

https://ria.ru/20241113/kitay-1983619999.html

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в мире, сша, китай, россия