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Tesla отзывает более 2,4 тысячи электропикапов Cybertruck - РИА Новости, 13.11.2024
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15:18 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/tesla-1983544320.html
Tesla отзывает более 2,4 тысячи электропикапов Cybertruck
Tesla отзывает более 2,4 тысячи электропикапов Cybertruck - РИА Новости, 13.11.2024
Tesla отзывает более 2,4 тысячи электропикапов Cybertruck
Американский производитель электромобилей Tesla отзывает более 2,4 тысячи электропикапов Cybertruck, следует из пресс-релиза Национального управления... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T15:18
2024-11-13T15:18
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Американский производитель электромобилей Tesla отзывает более 2,4 тысячи электропикапов Cybertruck, следует из пресс-релиза Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA). Согласно документу, отзыву подлежат 2 431 автомобиль, которые были произведены с 6 ноября прошлого года по 30 июля нынешнего. Отзыв связан с неисправностью инвертора привода, что может повысить риск аварии, говорится в релизе. Сервисная служба Tesla бесплатно проведет необходимую замену, отмечается в сообщении. В октябре компания отозвала более 27 тысяч Cybertruck из-за неисправности в работе камеры заднего вида. Американская компания Tesla Motors, возглавляемая Илоном Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler. В 2021 году штаб-квартира компании была переведена из Пало-Альто в Остин, штат Техас.
https://ria.ru/20240806/cybertruck-1964305826.html
https://ria.ru/20240819/tesla-1966969451.html
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пало-альто, остин, техас, илон маск, в мире, сша
Пало-Альто, Остин, Техас, Илон Маск, В мире, США
Tesla отзывает более 2,4 тысячи электропикапов Cybertruck

Tesla отзывает более 2,4 тысячи электропикапов Cybertruck из-за неисправности

© Фото : страница Илорна Маска в TwitterПрезентация автомобиля Tesla Cybertruck
Презентация автомобиля Tesla Cybertruck - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© Фото : страница Илорна Маска в Twitter
Презентация автомобиля Tesla Cybertruck. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Американский производитель электромобилей Tesla отзывает более 2,4 тысячи электропикапов Cybertruck, следует из пресс-релиза Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA).
Согласно документу, отзыву подлежат 2 431 автомобиль, которые были произведены с 6 ноября прошлого года по 30 июля нынешнего.
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Отзыв связан с неисправностью инвертора привода, что может повысить риск аварии, говорится в релизе. Сервисная служба Tesla бесплатно проведет необходимую замену, отмечается в сообщении.
В октябре компания отозвала более 27 тысяч Cybertruck из-за неисправности в работе камеры заднего вида.
Американская компания Tesla Motors, возглавляемая Илоном Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler. В 2021 году штаб-квартира компании была переведена из Пало-Альто в Остин, штат Техас.
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